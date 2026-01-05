入冬能源帳單飆漲 紐約華人嘆取暖費「吃不消」

我的頻道

記者高雲兒╱紐約報導
隨著氣溫下降，不少皇后區及長島居民近日反映，天然氣與電力帳單明顯攀升，即使刻意控制用量，單月費用仍動輒數百元。(記者高雲兒╱攝影)
隨著氣溫下降，不少皇后區及長島居民近日反映，天然氣與電力帳單明顯攀升，即使刻意控制用量，單月費用仍動輒數百元，引發對能源費率結構與配送費用的關注。

居住在法拉盛一帶的首次購屋居民鄭先生表示，他與配偶居住在一棟約1400平方呎的獨立屋，兩人皆為居家工作型態，白天大多時間在家。日常生活中，天然氣主要用於煮食、熱水及取暖，洗碗機約每隔一天使用一次，洗衣與烘乾則每周約兩次，並未有長時間、大量用氣的情況。

在取暖方面，鄭先生說，為了節省能源開支，他們刻意將恆溫器設定在較低溫度，白天室內溫度約為63華氏度，僅在傍晚5時左右至隔日清晨，才調高至約69度，以應付夜間與清晨的低溫。他表示，這樣的設定已屬於「能省則省」，平時也會多穿衣物，避免長時間開暖氣。

然而，鄭先生近日收到一張天然氣帳單，計費期間涵蓋11月下旬至12月底，用氣量約235therms，帳單總金額高達576.47元，讓他相當意外。他指出，帳單明細顯示，天然氣供應費約188.49元，但配送費卻高達387.98元，配送費金額幾乎是供應費的兩倍，成為帳單居高不下的主要原因。

鄭先生表示，他曾致電公用事業公司詢問帳單是否異常，對方回覆該金額屬於同類住宅在冬季的「正常範圍」，並未發現計費錯誤。但這樣的解釋仍讓他感到相當吃力與無奈，「我們已經刻意把溫度調低，也沒有過度使用，費用卻還是這麼高，實在很難負擔。」

除了鄭先生外，居住在長島的陸女士也反映，今年冬季能源費用普遍偏高，她近期收到的帳單金額接近甚至超過900元，對家庭財務造成不小壓力。

她說，自己的獨立屋因四面外牆直接接觸戶外環境，保溫效果不如公寓或連棟住宅，冬季取暖成本本就較高。她也在近日可檢查門窗是否漏風、加強隔熱、調整恆溫器設定，或避免日夜溫差過大，以降低天然氣消耗。

隨著氣溫下降，不少皇后區及長島居民近日反映，天然氣與電力帳單明顯攀升，即使刻意控制用量，單月費用仍動輒數百元。圖為室內冷暖氣機。(本報檔案照)

天然氣 長島 法拉盛

