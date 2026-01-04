全美最強賣方房市 納蘇郡買家比賣家多39%

紐約長島的納蘇郡在2025年11月成為全美50個最大都會區中「賣方力道最強」的房市。圖為納蘇郡街道。(記者高雲兒╱攝影)

根據全美房地產公司Redfin最新公布的數據，紐約長島 的納蘇郡(Nassau County)在2025年11月成為全美50個最大都會 區中「賣方力道最強」的房市，潛在買家人數比有意出售房屋的屋主多出約39%，明顯逆勢於全國整體轉向買方市場的趨勢。

Redfin於去年12月23日公布相關分析指出，在其統計的50個主要都會區中，納蘇郡高居賣方市場排行榜首位，其後依序包括賓州蒙哥馬利郡、新澤西州紐瓦克與新布朗斯維克、威斯康辛州密爾瓦基、加州舊金山及俄亥俄州克里夫蘭等地。Redfin將「買家數量比賣家多出10%以上」定義為賣方市場，反之則視為買方市場。

房地產專家指出，市場中買賣雙方的數量差距，往往直接影響議價能力。在買方市場中，屋主為促成交易，可能需在價格或條件上讓步；但在賣方市場，則往往是買家需提高出價、縮短談判空間，才能成功成交。

與納蘇郡形成鮮明對比的是全美整體房市走向，Redfin估計，11月全美市場中，賣家數量比買家多出約37%，較10月的35.6%進一步擴大。造成此趨勢的主因在於買家人數持續下滑，11月潛在買家人數較10月減少約2.5%，為今年4月以來最大單月跌幅。

目前，全美估計僅約143萬名潛在買家，創下歷史第二低紀錄；最低點出現在2020年4月，當時房市受到新冠疫情初期衝擊而急速降溫。

盡管全國買氣普遍走弱，數據顯示納蘇郡仍是民眾積極尋屋的地區之一。在全美50個最大都會區中，納蘇郡的買家人數排名第12位，甚至超過巴爾的摩、波士頓、丹佛與邁阿密等主要城市，顯示其房市需求相對穩定。

至於紐約市 ，房市則呈現相對平衡狀態，買賣雙方人數僅相差約1%。不過，紐約市的買家人數年減13.6%，同期賣家人數則上升約5.5個百分點，顯示市場結構正逐步向買方傾斜。

分析指出，利率走勢、生活成本差異，以及人口由市區向長島外移，可能是支撐納蘇郡房市需求的重要因素。