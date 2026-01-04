我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／栽川普手上 馬杜洛押解影片曝 還祝旁人「新年快樂」

得了委國失了台灣？美學者：川普戰術恐成北京對台樣板

全美最強賣方房市 納蘇郡買家比賣家多39%

記者高雲兒╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約長島的納蘇郡在2025年11月成為全美50個最大都會區中「賣方力道最強」的房市。圖為納蘇郡街道。(記者高雲兒╱攝影)
紐約長島的納蘇郡在2025年11月成為全美50個最大都會區中「賣方力道最強」的房市。圖為納蘇郡街道。(記者高雲兒╱攝影)

根據全美房地產公司Redfin最新公布的數據，紐約長島的納蘇郡(Nassau County)在2025年11月成為全美50個最大都會區中「賣方力道最強」的房市，潛在買家人數比有意出售房屋的屋主多出約39%，明顯逆勢於全國整體轉向買方市場的趨勢。

Redfin於去年12月23日公布相關分析指出，在其統計的50個主要都會區中，納蘇郡高居賣方市場排行榜首位，其後依序包括賓州蒙哥馬利郡、新澤西州紐瓦克與新布朗斯維克、威斯康辛州密爾瓦基、加州舊金山及俄亥俄州克里夫蘭等地。Redfin將「買家數量比賣家多出10%以上」定義為賣方市場，反之則視為買方市場。

房地產專家指出，市場中買賣雙方的數量差距，往往直接影響議價能力。在買方市場中，屋主為促成交易，可能需在價格或條件上讓步；但在賣方市場，則往往是買家需提高出價、縮短談判空間，才能成功成交。

與納蘇郡形成鮮明對比的是全美整體房市走向，Redfin估計，11月全美市場中，賣家數量比買家多出約37%，較10月的35.6%進一步擴大。造成此趨勢的主因在於買家人數持續下滑，11月潛在買家人數較10月減少約2.5%，為今年4月以來最大單月跌幅。

目前，全美估計僅約143萬名潛在買家，創下歷史第二低紀錄；最低點出現在2020年4月，當時房市受到新冠疫情初期衝擊而急速降溫。

盡管全國買氣普遍走弱，數據顯示納蘇郡仍是民眾積極尋屋的地區之一。在全美50個最大都會區中，納蘇郡的買家人數排名第12位，甚至超過巴爾的摩、波士頓、丹佛與邁阿密等主要城市，顯示其房市需求相對穩定。

至於紐約市，房市則呈現相對平衡狀態，買賣雙方人數僅相差約1%。不過，紐約市的買家人數年減13.6%，同期賣家人數則上升約5.5個百分點，顯示市場結構正逐步向買方傾斜。

分析指出，利率走勢、生活成本差異，以及人口由市區向長島外移，可能是支撐納蘇郡房市需求的重要因素。

長島 大都會 紐約市

上一則

魏格曼超市蒐集生物識別 掀顧客隱私疑慮

下一則

皇后區、布碌崙法拍屋激增 推動低收入迫遷潮
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

費城低薪族 房租負擔冠全美50都會區

費城低薪族 房租負擔冠全美50都會區
新州最低時薪 今起漲到15.92元

新州最低時薪 今起漲到15.92元
紐約新年凌晨氣溫徘徊在冰點上下 留意航班異動

紐約新年凌晨氣溫徘徊在冰點上下 留意航班異動
冬風暴來襲 全美6000航班延誤取消…過半源自紐新3機場

冬風暴來襲 全美6000航班延誤取消…過半源自紐新3機場

熱門新聞

華埠工商銀行保險箱接連失竊，至少三名華婦丟失近80萬元現金珠寶，引發節後民眾排隊檢查財物。(記者劉梓祁╱攝影)

中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶

2025-12-27 01:29
2萬美元轉回中國，其中10萬人民幣被當成贓款退還，華男到亞總會求助。(亞總會提供)

紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了

2025-12-29 19:29
紐約州將於2026年迎來多項早已通過、將於2026年正式上路的州法規。(記者許君達／攝影)

2026紐約新規上路 上班族最低工資調升、房價評估更透明

2025-12-30 20:08
大雪嚴重打亂航空交通，在紐約三大機場導致逾千班飛機延誤。圖為達美航空公司班機在紐約州羅徹斯特機場冒雪降落。(路透)

紐約今冬最強降雪 影響逾千航班 華男飛機3度遭取消

2025-12-29 07:08
時報廣場跨年秀是紐約最富盛名的觀光項目，每年吸引百萬遊客前往。圖為各族裔訪客在2024至2025年度跨年秀中等待新年來臨。(記者許君達╱攝影)

紐約時報廣場跨年夜「體感20℉」場內不設廁所、安檢嚴密

2025-12-31 07:23
麗娜汗在耶魯法學院就讀時，以亞馬遜為案例撰文批判反壟斷法未能有效制衡現代企業巨頭而聲名大噪。(路透)

FTC前主席出手 助曼達尼以「行政手段」加速降生活成本

2025-12-28 07:40

超人氣

更多 >
抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」
才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」
美國強擄馬杜洛 意欲何為？

美國強擄馬杜洛 意欲何為？
川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼
美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境

美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境