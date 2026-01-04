皇后區、布碌崙法拍屋激增 推動低收入迫遷潮

我的頻道

記者馬璿╱紐約報導
最新數據顯示，紐約市一至兩戶住宅正以遠低於市價的價格，在全市各地的法拍拍賣中快速流失。(記者馬璿╱攝影)
最新數據顯示，紐約市一至兩戶住宅正以遠低於市價的價格，在全市各地的法拍拍賣中快速流失，讓社區的居住穩定性再度引發憂慮。

紐約市社區中心(Center for NYC Neighborhoods)於12月發布的報告指出，與2024年下半年相比，2025上半年全市的法拍申請幾乎翻倍，而房屋遭拍賣的一至兩戶住宅屋主大多也集中於皇后區東南部的牙買加(Jamaica)、春田花園(Springfield Gardens)、布碌崙(布魯克林)中部與南部的卡納西(Canarsie)和東弗萊布許(East Flatbush)一帶。

春田花園迄今的法拍銷售中達到23件，居全市之冠，東弗萊布許、卡納西、牙買加各有17件拍賣成交。

歷史上，這些地區長期為大量非洲裔屋主居住的社區，西語裔和南亞裔居民的比例也在逐步上升。這些社區在2008年金融危機期間受創尤深。而如今掠奪性貸款、高利貸及失業攀升等因素使許多居民陷入負擔困境，最終面臨法拍風險。

住房倡議者與公共政策專家認為，最新的數據凸顯該次危機的長期影響，並提醒低收入與中等收入屋主依舊承受巨大的經濟壓力。紐約市社區中心指出，這些住宅的流失正加速推動迫遷潮，並在非洲裔與其他有色工作階層社區中加深經濟不平等。

透過法院紀錄與房地產網站PropertyShark的資料，本地媒體Gothamist交叉分析出在2025年前11個月，全市共有335間一至兩家庭住宅透過抵押貸款法拍拍賣賣出。每一筆交易都包含由法院指派的裁判官所提交的法庭報告。

不過，一部分銷售尚未在法院紀錄中反映，另有部分拍賣後因程序延宕而未立即完成，實際受影響的房產數量可能更高。若屋主在拍賣前幾天提出破產申請以延緩審理；而已經中標的買家有時也會撤回出價，使房產重新上拍。

除了住宅流失之外，法拍程序本身也可能對屋主持續造成財務損害。Gothamist與New York Focus最近的調查亦發現，在一些案件中，屋主因為貸方與律師對未償債務的計算方式有爭議，往往在法拍後被迫承擔數萬元的額外債務。這種有爭議的計算方法也出現在2025年多起案件中。

目前州參議員麥瑞(Zellnor Myrie)以及州眾議員安德森(Khaleel Anderson)對此則呼籲修法，期望透過標準化債務計算和強化程序透明度，以減輕屋主風險並緩和社區居住權益的侵蝕。

