紐約台灣商會50周年 張育誠接棒

紐約台灣商會近日在紐約舉行會長暨行政幹部交接典禮，政界、僑界與工商界嘉賓齊聚一堂，共同見證商會成立滿50周年的重要里程碑。

交接儀式在創會元老、前會長呂明森監交，以及駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強見證下完成，由卸任會長林慶甫將印信交予新任會長張育誠，象徵責任的承接與組織的延續。多位民選官員，包括聯邦眾議員 孟昭文、紐約州參議員劉醇逸等人出席致意。

張育誠在就職致詞中表示，50年對任何一個組織而言，都是關鍵里程碑。回顧商會在國際局勢動盪、台灣政治處境艱難的年代成立，並以「台灣」之名在美國社會紮根半世紀，「這一路走來並不容易」。他特別向創會前輩與歷任會長致謝，並邀請全場向仍到場的多位前輩致敬，感念他們在關鍵時刻所展現的勇氣與承擔。

典禮中，張育誠選播李雙澤的「美麗島」，也成為現場一大亮點。他在受訪時表示，這首歌創作於1977年，正值台灣剛退出聯合國、政治風雨飄搖的年代，「那正是紐約台灣商會剛成立的時候，在美國用台灣的名字團結商人，其實需要很大的勇氣」，他希望藉此向創會世代致敬。

談到接下會長職務的契機，張育誠坦言，創會會長蔡仁泰的辭世對他影響深遠。他回憶，自己於2018年在蔡仁泰邀請下加入商會，歷任副會長與總幹事。今年5月在台灣日棒球賽期間，蔡仁泰即使身體狀況不佳，仍緊握他的手，給予鼓勵與期許，「那一刻我很清楚，身為中生代，有一種歷史責任必須站出來」。

展望未來，張育誠提出三大方向：積極與曼哈頓、布碌崙 (布魯克林)、長島 等美國主流商會接軌；深化與日本、韓國、菲律賓等亞太裔商會的合作；並整合美國、台灣與在地社區三方資源，擴大商會影響力。他形容自己的角色是「既是領導者，也是服務者，更是一個連結者」，希望讓更多年輕世代覺得商會是一個「值得投入、有意義的地方」。