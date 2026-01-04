我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／栽川普手上 馬杜洛押解影片曝 還祝旁人「新年快樂」

得了委國失了台灣？美學者：川普戰術恐成北京對台樣板

紐約台灣商會50周年 張育誠接棒

記者戴慈慧／紐約報導
交接儀式在創會元老、前會長呂明森(左二)監交，以及駐紐約辦事處處長李志強(右二)見證下完成，由卸任會長林慶甫(右一)印信交予新任會長張育誠(左一)。(記者戴慈慧╱攝影)
交接儀式在創會元老、前會長呂明森(左二)監交，以及駐紐約辦事處處長李志強(右二)見證下完成，由卸任會長林慶甫(右一)印信交予新任會長張育誠(左一)。(記者戴慈慧╱攝影)

紐約台灣商會近日在紐約舉行會長暨行政幹部交接典禮，政界、僑界與工商界嘉賓齊聚一堂，共同見證商會成立滿50周年的重要里程碑。

交接儀式在創會元老、前會長呂明森監交，以及駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強見證下完成，由卸任會長林慶甫將印信交予新任會長張育誠，象徵責任的承接與組織的延續。多位民選官員，包括聯邦眾議員孟昭文、紐約州參議員劉醇逸等人出席致意。

張育誠在就職致詞中表示，50年對任何一個組織而言，都是關鍵里程碑。回顧商會在國際局勢動盪、台灣政治處境艱難的年代成立，並以「台灣」之名在美國社會紮根半世紀，「這一路走來並不容易」。他特別向創會前輩與歷任會長致謝，並邀請全場向仍到場的多位前輩致敬，感念他們在關鍵時刻所展現的勇氣與承擔。

典禮中，張育誠選播李雙澤的「美麗島」，也成為現場一大亮點。他在受訪時表示，這首歌創作於1977年，正值台灣剛退出聯合國、政治風雨飄搖的年代，「那正是紐約台灣商會剛成立的時候，在美國用台灣的名字團結商人，其實需要很大的勇氣」，他希望藉此向創會世代致敬。

談到接下會長職務的契機，張育誠坦言，創會會長蔡仁泰的辭世對他影響深遠。他回憶，自己於2018年在蔡仁泰邀請下加入商會，歷任副會長與總幹事。今年5月在台灣日棒球賽期間，蔡仁泰即使身體狀況不佳，仍緊握他的手，給予鼓勵與期許，「那一刻我很清楚，身為中生代，有一種歷史責任必須站出來」。

展望未來，張育誠提出三大方向：積極與曼哈頓、布碌崙(布魯克林)、長島等美國主流商會接軌；深化與日本、韓國、菲律賓等亞太裔商會的合作；並整合美國、台灣與在地社區三方資源，擴大商會影響力。他形容自己的角色是「既是領導者，也是服務者，更是一個連結者」，希望讓更多年輕世代覺得商會是一個「值得投入、有意義的地方」。

卸任會長林慶甫回顧任期，感謝理事與會員支持，並表達對新團隊的信任。典禮亦介紹新一屆行政幹部團隊，多位成員曾任青商理事，展現跨世代傳承成果。活動最後由國際音樂家馬友乘醫師與菲裔音樂家Michael Dadap聯袂演出，為典禮增添文化深度。

新任會長張育誠於紐約台灣商會50周年暨會長與行政幹部就職典禮現場留影。(記者戴慈...
新任會長張育誠於紐約台灣商會50周年暨會長與行政幹部就職典禮現場留影。(記者戴慈慧╱攝影)
紐約台灣商會舉行成立50周年暨會長與行政幹部交接典禮，歷任會長、現任幹部及僑界嘉...
紐約台灣商會舉行成立50周年暨會長與行政幹部交接典禮，歷任會長、現任幹部及僑界嘉賓齊聚一堂合影留念。(記者戴慈慧╱攝影)

長島 布碌崙 眾議員

上一則

紐約黃氏宗親會 136周年新屆就職

下一則

魏格曼超市蒐集生物識別 掀顧客隱私疑慮
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

駐紐約經文處落成20周年 處長李志強：走進大樓像「回到家」

駐紐約經文處落成20周年 處長李志強：走進大樓像「回到家」
劉醇逸回顧2025 強調用立法守護民生

劉醇逸回顧2025 強調用立法守護民生
州參議員劉醇逸、武術學校皇后區玩具募捐 關懷軍人家庭

州參議員劉醇逸、武術學校皇后區玩具募捐 關懷軍人家庭
逾百名皇后區居民 免費學CPR與防火

逾百名皇后區居民 免費學CPR與防火

熱門新聞

華埠工商銀行保險箱接連失竊，至少三名華婦丟失近80萬元現金珠寶，引發節後民眾排隊檢查財物。(記者劉梓祁╱攝影)

中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶

2025-12-27 01:29
2萬美元轉回中國，其中10萬人民幣被當成贓款退還，華男到亞總會求助。(亞總會提供)

紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了

2025-12-29 19:29
紐約州將於2026年迎來多項早已通過、將於2026年正式上路的州法規。(記者許君達／攝影)

2026紐約新規上路 上班族最低工資調升、房價評估更透明

2025-12-30 20:08
大雪嚴重打亂航空交通，在紐約三大機場導致逾千班飛機延誤。圖為達美航空公司班機在紐約州羅徹斯特機場冒雪降落。(路透)

紐約今冬最強降雪 影響逾千航班 華男飛機3度遭取消

2025-12-29 07:08
時報廣場跨年秀是紐約最富盛名的觀光項目，每年吸引百萬遊客前往。圖為各族裔訪客在2024至2025年度跨年秀中等待新年來臨。(記者許君達╱攝影)

紐約時報廣場跨年夜「體感20℉」場內不設廁所、安檢嚴密

2025-12-31 07:23
麗娜汗在耶魯法學院就讀時，以亞馬遜為案例撰文批判反壟斷法未能有效制衡現代企業巨頭而聲名大噪。(路透)

FTC前主席出手 助曼達尼以「行政手段」加速降生活成本

2025-12-28 07:40

超人氣

更多 >
抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」
才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」
美國強擄馬杜洛 意欲何為？

美國強擄馬杜洛 意欲何為？
川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼
美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境

美對委內瑞拉發動襲擊 川普：委國總統馬杜洛夫婦已被抓、遣送出境