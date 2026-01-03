ACA補貼到期 紐約州夫妻健保費將漲38%

紐約州長霍楚2日表示，在「平價醫療法案」保費稅收補貼於近期到期後，受補貼的紐約州夫妻健保保費將平均每月上漲38%。(路透)

紐約州 長霍楚(Kathy Hochul)辦公室2日表示，在「平價醫療法案」(ACA)保費 稅收補貼於2025年12月31日到期後，受補貼的紐約州夫妻健保保費將平均每月上漲38%，而紐約州目前約至少14萬人面臨醫療保健費用暴增。

消息指出，這項變動影響的是未透過雇主投保、且不符合醫療補助(Medicaid，俗稱白卡)或聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)資格的群體，其中包括許多自雇者、小企業主、農民與牧場經營者；根據做醫療研究的非營利組織KFF的分析，2026年全美超過2000萬名接受ACA補貼的投保人，保費平均將上漲114%。

霍楚指出，約14萬名紐約人最早將在本周開始面臨大幅上漲的醫療保健支出，她也將此責任歸咎於由共和黨 掌控的國會，批評其放任補貼失效。

霍楚在聲明中表示，在新的一年開始之際，數以千計辛勤工作的紐約人卻因華府共和黨人的作為，面臨失控飆升的醫療保健成本，「他們的不作為，是失敗領導力的可恥展現，而後果是讓選民付出代價。紐約州的共和黨國會議員必須做正確的事，延長這些補貼，因為成千上萬的紐約家庭依賴這些補貼」。

對此共和黨方面則將責任推脫給民主黨，指出民主黨在近16年前以黨派表決方式，通過了這項醫療法案，並於2021年在掌控國會期間，將補貼作為新冠疫情期間的臨時措施擴大。

自去年秋季以來，此議題一直是國會政治攻防的核心，民主黨曾因此迫使政府關門43天，部分溫和派共和黨人則呼籲尋求解方；川普總統曾提出解套方案，但在保守派反彈後退縮，兩院至今仍各自提出競爭方案並有不同考量。最終，所有努力都未能在期限前挽救補貼方案，不過預計於1月進行的立法投票，可能為補貼延長提供另一個機會。