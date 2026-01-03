為女兒約會…「母親與熊」曼哈頓上映 揭異鄉移民親情

金浩貞(前)在「母親與熊」一片中飾演媽媽。(Dekanalog提供)

由上海出生、10歲移民加拿大 多倫多的導演馬楠(Johnny Ma)執導的電影「母親與熊」「The Mother and the Bear」，即日起在曼哈頓放映，講述一名韓國移民母親因女兒意外昏迷遠赴異鄉加拿大照料，並在過程中逐步直面彼此長年被忽略的孤獨與親情裂縫。

故事以雪覆的溫尼伯(Winnipeg)為背景，26歲女兒Sumi(Leere Park飾)在街頭意外受傷住院昏迷，母親Sara(金浩貞/Kim Ho-jung 飾)聞訊後從首爾飛抵加拿大陪護；然而住進女兒公寓後，Sara發現自己並不真正了解女兒的生活。為了替女兒「先把未來安排好」，她甚至在交友軟體上冒充女兒與一名男子Min(金亨俊/Jonathan Kim飾)聯絡，並意外涉入Min父親Sam(李沅載/Won-Jae Lee飾)的家庭與情感困境。

加拿大華裔導演馬楠電影「母親與熊」，從異鄉凝視移民孤獨與親情裂縫；圖為飾演母親的金浩貞電影劇照。(Dekanalog提供) 加拿大華裔導演馬楠電影「母親與熊」，在曼哈頓上映；圖為電影宣傳海報。(Dekanalog提供)

馬楠在製作筆記中寫道，Sara原本盤算替女兒「釣到」一位理想對象，卻在介入女兒社交圈的同時，也踏上一段讓自己被迫「重新看見自我」的旅程。馬楠形容，他在劇本中寫下這是一個「母親終於意識到自己同時也是一個女人」的故事，即母職往往成為身分的全部，卻也最容易讓人把自己的需要擱置一旁。

談到創作起點，馬楠回憶說，他曾在首爾參與影展時住進一間由女主人在家經營的民宿，對方突然關心起「海外的人怎麼約會」，甚至讓他懷疑對方是不是想替遠在海外的子女牽線。這段經歷令他想到自己「有點過度操心」的母親，也觸發了他把跨文化的幽默與代際關係寫進故事的念頭。

馬楠本打算把故事設定在美國，後來因緣際會把拍攝地移到加拿大溫尼伯。他說，過往在影展結識的溫尼伯電影人，其所拍出作品讓他覺得「與加拿大英語地區其它地方很不一樣」；而當製片方提到溫尼伯時，他更確信「城市本身可以成為角色」，也確實在成片中達到了這個效果。

馬楠亦提到，疫情 改變了世界，也讓這類探討親情、根源與修復的故事顯得更「被需要」。據介紹，「母親與熊」片長100分鐘，由北美發行商「Dekanalog」推出。電影將從即日起在「IFC Center」上映。