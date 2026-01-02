27℉近年最冷 康尼島北極熊元旦冬泳如期舉行

我的頻道

記者胡聲橋╱紐約報導
冬泳者在海水裡嬉戲。(記者胡聲橋╱攝影)
2026年元旦紐約市異常寒冷，但第123屆康尼島北極熊冬泳照常進行，當日冬泳者身著泳裝，在康尼島勇敢地走入了冰冷的大西洋海水，以獨特的方式拉開新年的序幕，用充沛的活力迎接2026年。

冬泳者從水中跑回岸邊。(記者胡聲橋╱攝影)
2026年元旦中午12時，康尼島海邊的氣溫只有27華氏度，風速每小時30多哩，當時的體感溫度只有6華氏度，是近幾年康尼島冬泳活動中遇過的最冷天氣。

冬泳者從水中跑回岸邊。(記者胡聲橋╱攝影)
當日冬泳者大多尖叫著衝向海水，在水裡稍作停留，又尖叫著跑回岸邊，然後趕緊用衣服把自己包裹起來，以防受寒。當一名年輕的冬泳者被問及入水的感受時，他只有一個字「冷」。雖然今年的冬泳者的數量並不比往年少太多，但冬泳者在水裡停留的時間普遍比往年要短。因為天冷，表演組織和團隊都較以往來得少。

冬泳者特蕾莎不畏嚴寒。(記者胡聲橋╱攝影)
在海邊，身著黑衣的北極熊冬泳俱樂部的工作人員不斷給冬泳者鼓勁加油，而身穿鮮紅色服裝的救生員卻在一邊緊張地觀察著冬泳者。一名救生員介紹，按照規定，冬泳者今年不能潛水，也不能離岸邊太遠或在海水裡待太長時間，他們密切關注每一位冬泳者，如果發現上述情況，會用吹哨和打手勢等方式提醒冬泳者盡快回到岸邊。組織者還在稍遠處安排了船隻，準備隨時應對突發事件。

冬泳者勇敢地跑向大海。(記者胡聲橋╱攝影)
皇后區的林先生已經參加過四次康尼島冬泳。現年69歲的林先生今年如期而至，並攜帶了「中國福建冬泳隊」的旗幟。不過，就是這位老資格的冬泳愛好者，今年也沒有下水，他說今年天氣太冷，風太大。他雖然來到了海邊，也做好了下水的準備，但最後在家人的勸告下，還是放棄了。不過林先生說，他明年還會繼續參加康尼島元旦北極熊冬泳。

兩名展示自己強健體魄的冬泳者。(記者胡聲橋╱攝影)
亞裔特蕾莎(Teresa)穿著一身掛滿了Metro卡的泳裝來到現場，特別引人注意。和其他人入水即上岸的風格不同，當天的寒冷天氣對特蕾莎似乎影響不大，她緩緩走向海水，一邊還說，「我感覺很好」。她在海水裡待的時間足夠長，還唱起歌來。上岸後，特蕾莎依然不急著用衣物包裹自己，而是讓朋友給她照相留念。她說自己沒有冬泳方面的特殊訓練，但她是一名戶外工作者，比較不怕冷。

護工打扮的冬泳團隊入水前合影。(記者胡聲橋╱攝影)
康尼島元旦冬泳活動始於1903年，組織者是北極熊俱樂部(The Coney Island Polar Bear Club)。2021年，這項活動由於新冠疫情被取消，2022年以較小規模恢復。這項冬泳活動不收費，但鼓勵捐款，所有的款項將用於支持康尼島社區的非營利組織，比如YMCA和水族館等，幫助當地社區的發展。根據主辦方網上的公布，雖然今年天氣寒冷，但元旦冬泳已募款將近9萬元。

法拉盛醫院等2萬護士醞釀罷工 談判仍陷僵局

亞當斯離任前一刻否決19項提案 多涉民生
