法拉盛醫院等2萬護士醞釀罷工 談判仍陷僵局

記者戴慈慧╱紐約報導
紐約市2萬名護士醞釀罷工，法拉盛醫院也名列在罷工名單中。圖為法拉盛醫院。(取自谷歌地圖)
紐約州護士協會(New York State Nurses Association, NYSNA)表示，紐約市12家私立醫院，約2萬名護士，日前以97%的壓倒性支持率通過罷工授權投票，集體合約已於2025年12月31日午夜到期，目前勞資談判仍陷僵局。位於皇后區華人重鎮的法拉盛醫院(Flushing Hospital Medical Center)亦列罷工名單內。

NYSNA於2025年12月22日公布投票結果，12家醫院的護士一致授權工會領導層在必要時發動罷工行動。依規定，若正式罷工須提前10天通知，最快可能於1月中啟動，但實際時程仍取決於談判是否出現突破。工會強調，授權投票並不代表一定罷工，而是向院方施壓，促其回到談判桌。

在談判內容上，工會指出，護士最核心的關切仍圍繞在「人力是否足夠」與「病人是否安全」。NYSNA表示，長期以來，部分醫院未設明確的護病比標準，一名護士同時照顧多名病患已成常態，增加出錯風險；同時，醫院內部的職場暴力事件頻傳，前線人員在缺乏足夠保全與支援下，身心壓力持續累積。

工會也對院方在合約中調整醫療保險與福利內容表達憂慮，認為這將削弱留才能力。此外，護士們對醫院引入人工智慧系統輔助排班與決策抱持保留態度，擔心科技介入過深，反而影響臨床專業判斷。薪資方面，工會指出，現行調薪幅度難以追上通膨與工作強度，導致人力流失惡化，形成惡性循環。

對法拉盛及周邊華人社區而言，醫療服務一旦出現中斷，影響的不只是就醫便利，更牽動長者與慢性病患者的日常照護。居民可提前評估替代就醫選項，若遇緊急狀況，可考慮轉往艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)或紐約長老會皇后區醫院(NewYork-Presbyterian Queens Hospital)等鄰近院所。

慢性病患者則應預先領取足夠藥物，並與熟悉的診所或家庭醫師建立備援聯繫，必要時利用遠距醫療服務，降低突發情況下的風險。醫師也建議，非急迫性的檢查與門診，可視情況延後，以避免在罷工期間增加醫院負擔與自身不便。

➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

