圖輯／時報廣場水晶球滿滿美國元素 亞當斯最後一次主持

全球前500大富豪去年財富暴增2.2兆美元：川普是大贏家之一

住宅開發進度亮眼 皇后區緊追布碌崙

記者戴慈慧╱紐約報導
房地產委員會最新公布的住宅發展報告顯示，皇后區在2025年第三季於住宅預開發與完工單位數量方面，均位居全紐約市五大行政區第二名。圖為長島市。(本報檔案照)
根據紐約房地產委員會(REBNY)最新公布的住宅發展報告顯示，皇后區在2025年第三季於住宅預開發與完工單位數量方面，均位居全紐約市五大行政區第二名，僅次於布碌崙(布魯克林)，顯示皇后區在全市住房供應中持續扮演關鍵角色。

報告統計，自2024年第一季至2025年第三季，全市共有4萬7124個住宅單位進入預開發階段，其中皇后區占1萬2155個，約占全市26%。預開發階段被視為住宅項目正式動工前的重要指標，涵蓋土地取得、設計規畫及初步審批程序。

在住宅完工方面，同期全市共有6萬6162個住宅單位取得使用證書，其中皇后區完成1萬6767個單位，占全市約25%，排名同樣位居第二。布碌崙則以2萬6563個單位居首，反映其持續快速的住宅建設動能。至於施工中的住宅單位，全市在2025年第三季共有7萬4787個單位處於建設階段，其中皇后區約占20%。

報告同時指出，盡管近兩年住宅建設持續推進，但整體進度仍未達到紐約市設定的長期住房目標。市府規畫在2024年至2034年期間新增50萬個住宅單位，平均每季需完成1萬2500個單位。然而從2024年第一季至2025年第三季的實際完工數據來看，每季平均僅完成約9452個單位，與目標仍有明顯差距。

REBNY分析，若要彌補目前的落後進度，未來季度的住宅完工量需提升至每季1萬3147個單位，才能確保在2034年前達標。報告也呼籲市府加快審批流程、改善建築融資環境，並提供更多政策誘因，以降低開發成本並加速住宅供應。

皇后區 布碌崙 紐約市

華埠工商銀行保險箱接連失竊，至少三名華婦丟失近80萬元現金珠寶，引發節後民眾排隊檢查財物。(記者劉梓祁╱攝影)

中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶

2025-12-27 01:29
2萬美元轉回中國，其中10萬人民幣被當成贓款退還，華男到亞總會求助。(亞總會提供)

紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了

2025-12-29 19:29
雖然聖誕節當天不會迎來民眾期盼的白色耶誕，但紐約及三州地區本周末恐將迎上另一場快速移動的冬季風暴。(記者馬璿／攝影)

周末迎暴雪 紐約降雪最高達6吋

2025-12-25 01:30
76歲華婦華埠家中身亡，其子涉案於紐約上州被捕；圖為案發地尼克伯克村。(截自蘋果地圖)

曼哈頓華埠76歲華婦陳屍家中 41歲兒涉案平安夜落網

2025-12-26 14:07
今年聖誕節，華埠依舊人來人往。其中最受矚目的餐廳之一是位於勿街(Mott St.)的老字號中餐館「和合」(Wo Hop)。(記者范航瑜／攝影)

吃餃子、炒麵…過聖誕節 猶太社區延續傳統

2025-12-26 07:29
法官判決紐約州的綠燈法與聯邦法律並不衝突，紐約仍可發給通過考試但未取得合法居留身分者駕照。（路透）

聯邦法官維持紐約州「綠燈法」有效 允無身分者拿駕照

2025-12-25 07:25

