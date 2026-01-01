住宅開發進度亮眼 皇后區緊追布碌崙

房地產委員會最新公布的住宅發展報告顯示，皇后區在2025年第三季於住宅預開發與完工單位數量方面，均位居全紐約市五大行政區第二名。圖為長島市。(本報檔案照)

根據紐約房地產委員會(REBNY)最新公布的住宅發展報告顯示，皇后區 在2025年第三季於住宅預開發與完工單位數量方面，均位居全紐約市 五大行政區第二名，僅次於布碌崙 (布魯克林)，顯示皇后區在全市住房供應中持續扮演關鍵角色。

報告統計，自2024年第一季至2025年第三季，全市共有4萬7124個住宅單位進入預開發階段，其中皇后區占1萬2155個，約占全市26%。預開發階段被視為住宅項目正式動工前的重要指標，涵蓋土地取得、設計規畫及初步審批程序。

在住宅完工方面，同期全市共有6萬6162個住宅單位取得使用證書，其中皇后區完成1萬6767個單位，占全市約25%，排名同樣位居第二。布碌崙則以2萬6563個單位居首，反映其持續快速的住宅建設動能。至於施工中的住宅單位，全市在2025年第三季共有7萬4787個單位處於建設階段，其中皇后區約占20%。

報告同時指出，盡管近兩年住宅建設持續推進，但整體進度仍未達到紐約市設定的長期住房目標。市府規畫在2024年至2034年期間新增50萬個住宅單位，平均每季需完成1萬2500個單位。然而從2024年第一季至2025年第三季的實際完工數據來看，每季平均僅完成約9452個單位，與目標仍有明顯差距。

REBNY分析，若要彌補目前的落後進度，未來季度的住宅完工量需提升至每季1萬3147個單位，才能確保在2034年前達標。報告也呼籲市府加快審批流程、改善建築融資環境，並提供更多政策誘因，以降低開發成本並加速住宅供應。