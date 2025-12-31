聖誕樹回收更便利 市府推路邊堆肥與碎木活動

聖誕節過後，大量棄置的聖誕樹常讓民眾不知如何處理。紐約市府提供了便利的回收方式，市民可將聖誕樹放置在路邊，由市清潔局(DSNY)在每周的有機垃圾回收日收走。(記者范航瑜╱攝影)

聖誕節過後，大量棄置的聖誕樹常讓民眾不知如何處理。對此，紐約市 府提供了便利回收方式，市民可將聖誕樹放置在路邊，由市清潔局(DSNY)在每周的有機垃圾回收日收走。回收後，聖誕樹將與食物殘渣、被食物沾汙的紙製品及庭院廢棄物一同製成堆肥，用於市公園、社區花園及其他綠化用途。

除了路邊回收，市公園局每年舉辦的「聖誕樹回收」(Mulchfest)碎木活動則提供了另一選擇。今年「聖誕樹回收」即日起開放至1月11日，市民可將聖誕樹送至指定市立公園現場進行切碎。若在「Mulchfest周末」送樹，市民還可帶走一袋木屑做紀念，可用於自家後院或街道樹木的冬季覆蓋，防止雜草叢生、增加土壤養分，使土壤保持濕潤，並在寒冷的天氣裡保持植物根部溫暖。

工作人員提醒，送樹前需移除燈飾、裝飾品、金銀絲、樹座、網套及塑膠袋，部分場地僅提供投放服務，其他場地提供現場切碎。清潔局同時提醒，人工聖誕樹不可與有機垃圾一同回收，需拆解後分開回收底座及樹幹的金屬、塑膠、玻璃與紙箱，並移除所有燈飾與裝飾。

曼哈頓華埠 最近的「聖誕樹回收」地點包括蘇域柏公園(Seward Park)，布碌崙(布魯克林)日落公園 也可回收聖誕樹，但兩處不提供現場切碎服務。皇后區白石地區附近的弗朗西斯劉易斯公園(Francis Lewis Park)可提供切碎服務並回收。

去年聖誕季，全市共回收5萬2569棵聖誕樹，今年市府鼓勵民眾踴躍參與，讓聖誕樹回收再利用，延續紐約市的節日綠色傳統。2026年的Mulchfest周末將於1月10日(周六)與1月11日(周日)上午10時至下午2時舉行。更多聖誕樹回收的信息可在市公園局官網查看，網址為shorturl.at/eYly3，或致電311詢問。