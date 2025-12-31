紐約生存手冊╱今冬最冷寒潮 如何為孩子保暖？

隨著紐約迎來入冬以來最寒冷的一波天氣，市民正是時候做好準備，確保自己與家人的安全。(記者曹馨元╱攝影)

冬季氣象預報中常出現多種專業名詞，了解其含義是做好準備的第一步。冬季天氣警示(Winter Weather Advisory)意味著預期將出現降雪、結冰等天氣，但尚未達到發布警報的標準，可能造成道路狀況不佳，外出行車需格外小心。冬季風暴警報(Winter Storm Warning)則意味著嚴重冬季天氣到來，一旦發布，建議避免外出，延後行程，直至天氣改善。

如必須在寒冷天氣中外出，穿著合適衣物至關重要。對於家長而言，建議為孩子裹上足夠衣物的同時，選擇透氣材質以避免流汗。兒科醫師指出，小孩手腳容易凍傷，務必配戴保暖手套與襪子；此外，兒童體熱容易從頭部流失，低溫天氣中帽子不可少。

兒童皮膚屏障尚未成熟，對冷刺激及溫度變化的反應也通常更劇烈，若從寒冷環境進入溫暖室內，兒童更容易因血管快速擴張出現皮膚發紅、癢、疹子等。專家建議，可在出門前為孩子擦一層厚型保濕霜，盡量不讓皮膚直接暴露在冷風中；而回到室內後注意避免溫度過高，且應等回暖後30分鐘再洗澡。

寒冷環境中亦可能發生失溫症，症狀包括顫抖、意識混亂、口齒不清等等。兒科醫師指出，幼童因體表面積與體重比例較高，且產熱能力較弱，比成人更容易失溫。家長應額外留意孩子是否出現異常狀況，如臉頰過度泛紅、疲倦、動作笨拙、呼吸混亂等。若懷疑低體溫，應立即將孩童移至溫暖空間，優先保暖身體核心部位。

冬季的紐約氣溫維持在冰點之下，外出遊玩時常見公園有結冰水域。但因冰層可能過薄，家長切勿讓孩子行走在結冰的湖泊、池塘或河流上。若走在冰面上且聽見冰層出現裂聲，應立即趴下分散體重，降低墜落風險；若有人落水，應立刻撥打911通報具體位置，切勿自行救援。