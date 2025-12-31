報告：紐約就業市場韌性強 生活負擔仍重

紐約市經濟發展現狀報告對本市經濟展望持正面態度，指出失業率維持在較低水準、曼哈頓外就業市場表現亮眼。(美聯社)

紐約市 經濟發展公司(NYCEDC)近日發布本年度「紐約市經濟發展現狀」報告，整體對本市經濟展望持正面態度，指出失業率維持在較低水準、曼哈頓 外就業市場表現亮眼，但同時提醒房價 等生活負擔能力問題仍不容忽視。

根據報告，今年前八個月，紐約市新增2萬5000個職位，遠低於去年同期的9萬3000個。不過，該放緩幅度與全國多數城市一致，表現也較舊金山、華府與西雅圖等出現工作流失的城市更好。總體而言，紐約市依舊吸引大量年輕且教育程度高的人口，專業人士回流辦公室的比率亦遠高於全國其他城市。

紐約市議會也於日前發布經濟報告，預計2026及2027財年的稅收將比市府預期高出34億元；其中，私有部門就業預估2026年增長2%，明顯高於全國的0.6%。

此外，勞動力市場的疫情後復甦基本完成。2025年8月，本市失業率降至4.9%，低於2024年12月的5.6%。自2019年以來，紐約市五大行政區出現就業轉移，曼哈頓之外的各區在五年間新增約20萬個工作，使得更多職位在住家社區附近出現，也推升勞動參與率接近歷史高點。

而報告也對紐約市住房短缺、生活成本攀升表示憂慮。報告直指，能源費用、食物開銷與托育費持續飆升，不僅壓縮家庭預算，也加劇居住負擔問題。

與此同時，今年新增職缺主要集中在低薪產業，許多工人靠薪水勉強度日；另一部分則集中於高薪產業，但門檻較高。這也使得本市經濟發展不均，高收入族群支撐大部分消費，低收入家庭則因物價高漲面臨更大壓力。今年，中產階級家庭也延續了迫於房價壓力而遷至郊區的趨勢。

而報告也對個別產業表達擔憂，其中包括高等教育領域。自今年1月以來，紐約市教育產業已流失1萬個職位；加上聯邦研究資金縮減與移民限制收緊，恐衝擊高度依賴國際學生的哥倫比亞大學與紐約大學等頂尖院校。