我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德銀行金庫遭竊 保額1萬歐元恐難補損失 客戶聚集抗議

狄鶯問「你是GAY嗎」 曹西平未婚原因曝光 暗戀她30年

近半紐約客未投曼達尼 皇后區成「路線分歧」縮影

記者戴慈慧／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
分析指出，皇后區在此次市長選舉中呈現明顯東西分化，也成為觀察新市府路線的重要指標。圖為即將上任的紐約市長曼達尼。(記者馬璿╱攝影)
分析指出，皇后區在此次市長選舉中呈現明顯東西分化，也成為觀察新市府路線的重要指標。圖為即將上任的紐約市長曼達尼。(記者馬璿╱攝影)

候任紐約市長、皇后區阿斯托里亞(Astoria)民主社會主義者曼達尼(Zohran Mamdani)，雖在2025年市長選舉中勝出，但全市近半選民並未把票投給他。其中，皇后區作為他的政治起點，同時也成為支持與質疑聲音交錯的縮影。

選舉結果顯示，在皇后區，他的得票約47.2%，僅以約五個百分點險勝，顯示這個全市人口最多、族裔最複雜的大區，對其左翼路線並未形成壓倒性共識。

從選區分布來看，皇后區呈現明顯的東西分化。曼達尼在西皇后區的阿斯托里亞、長島市(Long Island City)、木邊(Woodside)等地表現亮眼，多數選區得票接近六成，獲得年輕租屋族、進步派選民與多族裔勞工支持。相對地，東北皇后區如貝賽(Bayside)等則明顯傾向前紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)，部分選區差距甚至超過四成。

「USA Today」政治社論分析指出，未投給曼達尼的選民，選後大致分成兩股聲音。一部分，特別是猶太社區與親以色列團體，對他過去在加薩議題上的立場不滿；另一部分則選擇暫時觀望，計畫在未來市議會、州議會或中期選舉中，支持較溫和的民主黨人，甚至考慮在特定議題上轉向共和黨。

面對這樣的分歧，皇后區部分民選官員選擇保持務實態度。代表法拉盛的市議員黃敏儀與候任市議員黃友興，在選後均以較為中立、保守的方式回應，表示將觀察新市府政策方向，並願意在具體議題上溝通合作。

黃友興曾指出，「求同存異」是地方政治中不可避免的現實，強調不論市長來自哪個路線，市議員的責任仍是為選區爭取資源、確保居民聲音被聽見。黃敏儀方面也多次表示，將以治安、商業環境與公共空間秩序為優先，與市府保持溝通。

隨著曼達尼即將正式上任，皇后區這個族裔與階層高度多元的大區，將率先感受到新市府路線的實際影響。無論是在治安、住房或公共服務上，政策能否在不同社區取得平衡，將決定這場政治實驗是否能跨越歧異，轉化為可被多數居民接受的治理模式。

皇后區 曼達尼 長島市

上一則

Star Subaru斯巴魯5星服務新年特惠 推出兩項高價值的原廠配件升級

下一則

曼達尼再公布人事 班克斯掌法律事務 阿蒂加任衛生副市長
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

連環竊案頻傳 皇后區華社組巡邏隊困難重重

連環竊案頻傳 皇后區華社組巡邏隊困難重重
紐約客談／曼達尼能跨越警界與華社信任鴻溝？

紐約客談／曼達尼能跨越警界與華社信任鴻溝？
Star Subaru斯巴魯5星服務新年特惠 推出兩項高價值的原廠配件升級

Star Subaru斯巴魯5星服務新年特惠 推出兩項高價值的原廠配件升級
皇后區圖書館年度借閱榜 匡靈秀3作品入列

皇后區圖書館年度借閱榜 匡靈秀3作品入列

熱門新聞

華埠工商銀行保險箱接連失竊，至少三名華婦丟失近80萬元現金珠寶，引發節後民眾排隊檢查財物。(記者劉梓祁╱攝影)

中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶

2025-12-27 01:29
2萬美元轉回中國，其中10萬人民幣被當成贓款退還，華男到亞總會求助。(亞總會提供)

紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了

2025-12-29 19:29
雖然聖誕節當天不會迎來民眾期盼的白色耶誕，但紐約及三州地區本周末恐將迎上另一場快速移動的冬季風暴。(記者馬璿／攝影)

周末迎暴雪 紐約降雪最高達6吋

2025-12-25 01:30
76歲華婦華埠家中身亡，其子涉案於紐約上州被捕；圖為案發地尼克伯克村。(截自蘋果地圖)

曼哈頓華埠76歲華婦陳屍家中 41歲兒涉案平安夜落網

2025-12-26 14:07
今年聖誕節，華埠依舊人來人往。其中最受矚目的餐廳之一是位於勿街(Mott St.)的老字號中餐館「和合」(Wo Hop)。(記者范航瑜／攝影)

吃餃子、炒麵…過聖誕節 猶太社區延續傳統

2025-12-26 07:29
法官判決紐約州的綠燈法與聯邦法律並不衝突，紐約仍可發給通過考試但未取得合法居留身分者駕照。（路透）

聯邦法官維持紐約州「綠燈法」有效 允無身分者拿駕照

2025-12-25 07:25

超人氣

更多 >
美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國
物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品
退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元

退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元
民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先
上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世

上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世