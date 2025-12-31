近半紐約客未投曼達尼 皇后區成「路線分歧」縮影

分析指出，皇后區在此次市長選舉中呈現明顯東西分化，也成為觀察新市府路線的重要指標。圖為即將上任的紐約市長曼達尼。(記者馬璿╱攝影)

候任紐約市長、皇后區 阿斯托里亞(Astoria)民主社會主義者曼達尼 (Zohran Mamdani)，雖在2025年市長選舉中勝出，但全市近半選民並未把票投給他。其中，皇后區作為他的政治起點，同時也成為支持與質疑聲音交錯的縮影。

選舉結果顯示，在皇后區，他的得票約47.2%，僅以約五個百分點險勝，顯示這個全市人口最多、族裔最複雜的大區，對其左翼路線並未形成壓倒性共識。

從選區分布來看，皇后區呈現明顯的東西分化。曼達尼在西皇后區的阿斯托里亞、長島市 (Long Island City)、木邊(Woodside)等地表現亮眼，多數選區得票接近六成，獲得年輕租屋族、進步派選民與多族裔勞工支持。相對地，東北皇后區如貝賽(Bayside)等則明顯傾向前紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)，部分選區差距甚至超過四成。

「USA Today」政治社論分析指出，未投給曼達尼的選民，選後大致分成兩股聲音。一部分，特別是猶太社區與親以色列團體，對他過去在加薩議題上的立場不滿；另一部分則選擇暫時觀望，計畫在未來市議會、州議會或中期選舉中，支持較溫和的民主黨人，甚至考慮在特定議題上轉向共和黨。

面對這樣的分歧，皇后區部分民選官員選擇保持務實態度。代表法拉盛的市議員黃敏儀與候任市議員黃友興，在選後均以較為中立、保守的方式回應，表示將觀察新市府政策方向，並願意在具體議題上溝通合作。

黃友興曾指出，「求同存異」是地方政治中不可避免的現實，強調不論市長來自哪個路線，市議員的責任仍是為選區爭取資源、確保居民聲音被聽見。黃敏儀方面也多次表示，將以治安、商業環境與公共空間秩序為優先，與市府保持溝通。

隨著曼達尼即將正式上任，皇后區這個族裔與階層高度多元的大區，將率先感受到新市府路線的實際影響。無論是在治安、住房或公共服務上，政策能否在不同社區取得平衡，將決定這場政治實驗是否能跨越歧異，轉化為可被多數居民接受的治理模式。