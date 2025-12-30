紐約法拉盛52歲華婦已尋回 長島79歲失智婦仍下落不明

大頸華婦徐世華走失，警方發布照片和資訊請民眾協尋。（納蘇郡警察局提供）

紐約華人 社區近期接連傳出長者與婦女失蹤案件，其中法拉盛 一名華婦的案件已有進展，但長島 地區另一名失智長者至今仍未尋回。家屬30日證實，52歲的劉女士已經找到，人身安全無虞；不過，79歲的徐世華仍下落不明，警方與家屬持續呼籲民眾協助留意。

家屬於30日透露，劉女士已被找到，但未進一步說明相關經過，僅表示感謝警方與社區民眾的關心與協助。劉女士為福建長樂人，平日主要在法拉盛一帶活動。她於25日晚間約8時30分，從位於35大道近171街的住所外出後一度失去聯繫，家屬隨即向警方報案，並透過網路與社區管道發布尋人訊息。

此前家屬表示，劉女士有輕度憂鬱情況，過去曾發生短暫走失，但通常很快返家。由於此次失聯時間較長，加上當時天氣寒冷、預報降雪，家屬一度十分憂心，所幸最終平安尋回，事件暫告一段落。

然而，長島大頸另一宗尋人案件仍未有新進展。79歲、患有失智症的婦人徐世華，於本月16日下午約3時自住所外出後失蹤，多日來音訊全無。

警方資料顯示，徐世華身高約5呎，體重約95磅，主要說普通話，也會寧波話。失蹤時身穿紅色外套，可能因失智狀況無法自行返家。納蘇郡警方表示，已持續展開搜尋，但截至目前仍未掌握有效線索。

警方呼籲，民眾若在長島大頸或周邊地區見到與描述相符的長者，請立即撥打911，或聯絡納蘇郡警察局第六分局(516)573-7347，協助警方儘快尋回失蹤者。