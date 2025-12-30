我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約網購熱不停 法拉盛、長島包裹爆量 郵差周日也加班

曼哈頓布萊恩公園發生隨機傷人案 加拿大遊客無故被刺傷

紐約法拉盛52歲華婦已尋回 長島79歲失智婦仍下落不明

記者高雲兒╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
大頸華婦徐世華走失，警方發布照片和資訊請民眾協尋。（納蘇郡警察局提供）
大頸華婦徐世華走失，警方發布照片和資訊請民眾協尋。（納蘇郡警察局提供）

紐約華人社區近期接連傳出長者與婦女失蹤案件，其中法拉盛一名華婦的案件已有進展，但長島地區另一名失智長者至今仍未尋回。家屬30日證實，52歲的劉女士已經找到，人身安全無虞；不過，79歲的徐世華仍下落不明，警方與家屬持續呼籲民眾協助留意。

家屬於30日透露，劉女士已被找到，但未進一步說明相關經過，僅表示感謝警方與社區民眾的關心與協助。劉女士為福建長樂人，平日主要在法拉盛一帶活動。她於25日晚間約8時30分，從位於35大道近171街的住所外出後一度失去聯繫，家屬隨即向警方報案，並透過網路與社區管道發布尋人訊息。

此前家屬表示，劉女士有輕度憂鬱情況，過去曾發生短暫走失，但通常很快返家。由於此次失聯時間較長，加上當時天氣寒冷、預報降雪，家屬一度十分憂心，所幸最終平安尋回，事件暫告一段落。

然而，長島大頸另一宗尋人案件仍未有新進展。79歲、患有失智症的婦人徐世華，於本月16日下午約3時自住所外出後失蹤，多日來音訊全無。

警方資料顯示，徐世華身高約5呎，體重約95磅，主要說普通話，也會寧波話。失蹤時身穿紅色外套，可能因失智狀況無法自行返家。納蘇郡警方表示，已持續展開搜尋，但截至目前仍未掌握有效線索。

警方呼籲，民眾若在長島大頸或周邊地區見到與描述相符的長者，請立即撥打911，或聯絡納蘇郡警察局第六分局(516)573-7347，協助警方儘快尋回失蹤者。

長島 法拉盛 華人

上一則

曼哈頓布萊恩公園發生隨機傷人案 加拿大遊客無故被刺傷

下一則

紐約網購熱不停 法拉盛、長島包裹爆量 郵差周日也加班
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

法拉盛喜來登前 建公共電動車充電站

法拉盛喜來登前 建公共電動車充電站
OK 鏡成兒童近視管理新主流專家提醒：及早控制高度近視風險不可逆

OK 鏡成兒童近視管理新主流專家提醒：及早控制高度近視風險不可逆
法拉盛部分鉛水管線免費更換 市民可省萬元

法拉盛部分鉛水管線免費更換 市民可省萬元
紐約民主牆法拉盛移民互助分享會 律師詳解遇ICE自保權利

紐約民主牆法拉盛移民互助分享會 律師詳解遇ICE自保權利

熱門新聞

華埠工商銀行保險箱接連失竊，至少三名華婦丟失近80萬元現金珠寶，引發節後民眾排隊檢查財物。(記者劉梓祁╱攝影)

中國工商銀行保險箱接連失竊 3華婦丟失近80萬元現金珠寶

2025-12-27 01:29
2萬美元轉回中國，其中10萬人民幣被當成贓款退還，華男到亞總會求助。(亞總會提供)

紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了

2025-12-29 19:29
雖然聖誕節當天不會迎來民眾期盼的白色耶誕，但紐約及三州地區本周末恐將迎上另一場快速移動的冬季風暴。(記者馬璿／攝影)

周末迎暴雪 紐約降雪最高達6吋

2025-12-25 01:30
76歲華婦華埠家中身亡，其子涉案於紐約上州被捕；圖為案發地尼克伯克村。(截自蘋果地圖)

曼哈頓華埠76歲華婦陳屍家中 41歲兒涉案平安夜落網

2025-12-26 14:07
今年聖誕節，華埠依舊人來人往。其中最受矚目的餐廳之一是位於勿街(Mott St.)的老字號中餐館「和合」(Wo Hop)。(記者范航瑜／攝影)

吃餃子、炒麵…過聖誕節 猶太社區延續傳統

2025-12-26 07:29
法官判決紐約州的綠燈法與聯邦法律並不衝突，紐約仍可發給通過考試但未取得合法居留身分者駕照。（路透）

聯邦法官維持紐約州「綠燈法」有效 允無身分者拿駕照

2025-12-25 07:25

超人氣

更多 >
馬年4生肖財運看俏 屬牛薪資獎金雙增、他貴人運開花

馬年4生肖財運看俏 屬牛薪資獎金雙增、他貴人運開花
估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查
美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國
紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了

紐約華男轉2萬美元到中國 10萬人民幣被當贓款沒了
曹西平猝逝警排除外力介入 遺囑曝光：不給曹家人 全留給「他」

曹西平猝逝警排除外力介入 遺囑曝光：不給曹家人 全留給「他」