法拉盛喜來登前 建公共電動車充電站

記者戴慈慧／紐約報導
法拉盛喜來登酒店前的戶外停車區近日出現 EVolve NY 電動車充電設備。(記者戴慈慧／攝影)
法拉盛喜來登酒店前的戶外停車區近日出現 EVolve NY 電動車充電設備。(記者戴慈慧／攝影)

近日經過法拉盛的人，可能會注意到位於喜來登酒店前方的戶外停車區，多座嶄新的電動車充電設備正陸續完成安裝。這處位置位於繁忙商圈主幹道，設備一曝光便引起路過民眾關注，也讓外界猜測法拉盛是否即將迎來首批位於街邊核心區域的公共電動車充電站。

從設備外觀標示可見，該站點屬於紐約州推動的EVolve NY計畫。該計畫由紐約州電力管理局主導，主要布局高速公路沿線、交通樞紐與跨城通勤動線，以提供直流快速充電服務。

相較過往多設於車流轉運區，此次選址落在法拉盛最具人流和商業密度的街區，顯示公共充電網絡正延伸至都市生活圈。由於快充設備補電時間相對較短，若正式啟用，將可能成為短時停靠與都會通勤車主的替代選項。

目前，相關單位尚未公布啟用日期、收費方式、營運時段及充電規格等資訊，場域仍維持施工狀態。後續細節仍有待主管機構正式對外說明。

值得注意的是，這並非法拉盛近期唯一與電動車基礎設施相關的發展。今年稍早，位於39街的Flushing Commons停車庫增設424個二級充電車位，成為全州規模最大的公共慢充場域之一。該設施為室內長時間停放設計，與喜來登前預期提供的快速補電功能不同，分別由不同單位推動，使用情境也各異。兩處設施相繼出現，顯示法拉盛的公共充電布建量正在增加。

過去，法拉盛長期被部分電動車車主視為充電選擇有限的區域，公共充電站點稀少。如今，從大型慢充車庫到街邊快充站陸續建置，意味著該區電動車配套正逐步補齊。未來是否會有更多站點、是否形成更完整的公用充電網絡，仍有待官方進一步規畫公布，但當前的施工進展已使法拉盛的電動車基礎設施呈現明顯擴張趨勢。

法拉盛 電動車 紐約州

