亞當斯公布任期成績單 查獲2.5萬槍枝 槍擊案減55%

即將卸任的市長亞當斯公布其任內打擊槍枝暴力犯罪的成績單。在2022年年初至今的四年，紐約市共在街頭繳獲了超過2萬5000支非法槍枝，槍擊案減少55%。(市長辦公室官方Flickr)

即將卸任的紐約市 長亞當斯 (Eric Adams)29日公布在任期間打擊槍枝犯罪數據。據統計，市警(NYPD)在過去四年，從街頭查獲超過2萬5000支非法槍械，槍擊 案減少55%、謀殺案減少35.5%。

亞當斯與市警總局局長蒂池(Jessica Tisch)29日召開記者會，宣布控槍成績單，並為29家致力於預防青少年接觸槍枝暴力的社區服務機構頒發「紐約市鑰匙」(Key to the City of New York)榮譽獎章。

數據顯示，2025年迄今，警方進行了61次針對街頭幫派的掃蕩行動，共繳獲5200支非法槍枝，使亞當斯2022年1月1日上任以來的繳槍總數突破了2萬5000支，其中有超過1600支為難以使用常規方式追查的「幽靈槍」。

「幽靈槍」沒有出廠序列號，隨著3D列印技術的成熟，「幽靈槍」成為美國槍枝暴力犯罪治理中的頑疾。據統計，在亞當斯上任之初的2022年，紐約市共查獲528支「幽靈槍」，達到歷史巔峰水平。

亞當斯表示，在他的四年任期，紐約市槍擊案件減少了55%、謀殺案減少了35.5%。今年前11個月，槍擊案件及其造成的傷亡數字達到歷史同期的最低水平。

市府介紹，亞當斯2022年上任之初，便推出「終結槍枝暴力藍圖」(Blueprint to End Gun Violence)，其中包括進駐重點社區加強針對性執法、擴大情報共享和重點嫌疑人檢控力度以及從社區層面隔絕青少年與槍枝和幫派文化的接觸等措施。

亞當斯將在今年12月31日午夜卸任，29日公布的執法成績單或可作為對其四年任期的「蓋棺定論」。不過，繼任者曼達尼(Zohran Mamdani)與亞當斯在警務理念上有所出入。目前，曼達尼並未承諾會繼承亞當斯市府的執法及打擊犯罪策略，但已邀請蒂池繼續擔任市警總局局長。