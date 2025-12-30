Citi Bike明年1月28日又漲價 交通維權團體不滿

我的頻道

記者胡聲橋╱紐約報導
Citi Bike新年漲價，交通維權團體批評。(取自市交通局)
紐約市公共租賃單車Citi Bike的租用價格將從2026年開始上漲。從2026年1月28日起，會員年費將上漲至239元，而由雇主補貼的會員年費將調整為191元。對於非會員騎行者，無論電單車還是普通單車，超時費用都將上漲至每分鐘0.41元。漲價計畫遭到了交通維權團體的指責。

非營利機構「交通替代方案」執行主任弗納斯(Ben Furnas)發表聲明說，「Citi Bike讓紐約市活動起來。每年有數百萬人騎Citi Bike，依靠它出行，但過去幾年，單車價格飛漲，讓太多人難以負擔。」

「騎單車應該是一種便捷、安全且經濟實惠的出行方式，紐約市民希望獲得更多的共享單車服務。不斷上漲的成本對普通紐約居民來說是不可持續的，」弗納斯在聲明中呼籲，為Citi Bike提供公共資金，使其與世界各地主要的共享單車系統接軌，「紐約市民理應擁有一個可靠、覆蓋範圍廣且價格合理的共享單車系統，讓所有紐約市民，無論其居住地或收入多少，都能使用這一關鍵的交通方式。」

根據統計，每年租用Citi Bike的紐約市民人數已經是搭乘史泰登島渡輪人數的兩倍以上，Citi Bike已經是美國最貴的共享單車計畫，持續上漲的交通成本令紐約通勤者感到壓力。

一些Citi Bike的前會員，例如帕茲(Frankie Paz)已經停止使用該服務，理由是清潔度和不斷上漲的費用。帕茲說，要找到可用的電動單車並不容易，他還批評了最近的費用上漲。

不過，按照新的漲價計畫，享受優惠票價的會員仍將保持每月5元的會員費，無需支付解鎖費，並可無限次騎行45分鐘普通單車。

➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

