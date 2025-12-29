節日購物退換貨 留意商家政策避免糾紛

州府消保處提醒節日購物族，留意商家退換貨政策避免糾紛。(記者曹馨元╱攝影)

隨著假日購物季逐步進入尾聲，紐約州 務院轄下消費者保護處(Division of Consumer Protection)近日提醒消費者，在退換節日商品前應仔細了解各商家的退款與退貨政策，以避免不必要的糾紛與困擾。

根據全國零售基金會(National Retail Federation)估算，消費者今年預計將退回價值約8499億元的商品，約占零售商 全年預期銷售額的15.8%；其中，網購退貨比例更高，估計接近今年所有線上消費的兩成。

消費者保護處指出，雖然退貨已成為現代購物的常態，但各商家的政策差異甚大，往往使退款過程變得複雜。民眾應了解相關法律保障，在節後退貨或換貨前先行查閱商家規定，以作出明智決定。

州務卿莫斯利(Walter T. Mosley)表示，假日過後，不少消費者會退換不合適的禮品，「在前往商店之前，務必留意不同零售商的退換貨政策。事先花點時間了解規定，有助於節省時間並減少不必要的挫折。」

消保處提醒，根據紐約州法律，實體商店必須在商品上、店鋪入口或收銀台附近，清楚張貼退款與退貨政策；線上商店亦須在結帳前，向消費者顯示或提供可連結的退款政策頁面。若消費者提出要求，商家須提供書面版本的退貨政策。

州法並未強制商家必須接受退貨，但若不接受退貨，商家須在消費者完成交易前，以醒目方式清楚告知。若商家未張貼任何退貨政策，法律則要求其在購買日起30天內，接受未使用、未損壞商品的退貨，並在消費者出示收據或其他可接受的購買證明後，依消費者選擇以現金或原付款方式退款。

當局亦指出，即使商家允許退款，州法亦未規定退款必須採用特定方式，但商家必須在購買前說明退款將以現金、店內購物金或換貨等形式進行，並告知是否需支付運費或「重新上架費」(restocking fee)。消費者在結帳前，應留意店內公告、商家官網或相關線上連結內容。

州府同時呼籲民眾妥善保存購物收據，購買禮品時可索取禮品收據；線上消費者亦應保留相關電子郵件或交易紀錄，以便日後退貨使用。

若消費者在退款或退貨過程中遭遇困難，可向紐約州消費者保護處提出申訴。該機構提供消費者與商家之間的自願調解服務，協助雙方解決爭議。消費者亦可於平日上班時間致電消費者協助專線(800)697-1220諮詢，或隨時透過線上www.dos.ny.gov/consumerprotection提交投訴。