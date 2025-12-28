曼達尼所住穩租金公寓 月租暴漲

曼達尼位於阿斯托里亞的公寓近幾周已低調吸引多名潛在租客，目前月租喊價為3100元。(取自谷歌街景)

候任市長曼達尼 (Zohran Mamdani)明年1月1日將搬離租金 穩定公寓，與妻子一同搬入市長官邸瑰西園(Gracie Mansion)。然而消息人士透露，在曼達尼搬離後，他皇后區 的現居公寓每月將漲價800元，漲幅達35%。

消息人士表示，曼達尼位於皇后區阿斯托里亞(Astoria)的公寓近幾周已低調吸引多名租客，目前月租喊價為3100元，且仍屬租金穩定(Rent-stabilized)單位。曼達尼在過去七年租住這間一房公寓期間，每月約支付2300元，原因在於房東向他收取了低於法定上限的租金。

據悉，曼達尼當年享有「優惠租金」，即房東在市場較疲弱時，為吸引租客而提供的臨時折扣租金。然而，隨著紐約租屋市場陷入混亂、租金較他入住時創下歷史新高，下一位租客將無法再享有同樣待遇。

曼達尼在競選期間主打住房可負擔性，並承諾凍結租金上調，他上周也表示，將搬離這間「工薪階級住所」。然而，這個單位目前採取「非公開出租」。自6月「公寓租賃費用公平法案」(FARE Act)生效後，這類做法激增，愈來愈多中介選擇將獨家房源「轉為場外」，以規避禁令。

紐約租金穩定制度因競爭激烈而長期遭批評，指其實際上只讓少數人受益，同時扭曲市場，迫使房東提高市價單位租金以補貼管制戶。曼達尼在市長選戰期間也因居住低價公寓而遭批評，尤其是在他年薪14萬2000元，且家庭資產雄厚的情況下。皇后區民主黨市議員霍登(Robert Holden)表示，「如果曼達尼口中的可負擔住房只對他有效，對其他人無效，那就不是可負擔，而是虛偽。」

曼達尼曾回應表示，2018年底入住該公寓時，年薪僅約4萬7000元，並聲稱當時並不知道該公寓屬於租金穩定公寓，隔年他還曾在社群平台X抱怨租金過高。他在2019年11月寫道，「今天，我們在阿斯托里亞的一房租金穩定公寓月租2000元，1984年，同一間公寓只要290.60元。這不是偷竊是什麼？」