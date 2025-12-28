劉醇逸回顧2025 強調用立法守護民生

紐約州參議員劉醇逸說，面對聯邦政策對紐約造成的衝擊，州層級立法與基層服務仍是守護社區權益的重要防線，並展望2026年在教育治理與社區建設上的持續推進。(劉醇逸辦公室提供)

隨著2025年進入尾聲，紐約州 參議員劉醇逸回顧過去一年在立法與社區服務上的重點成果，涵蓋稅制改革、公共醫療、語言平權、亞太裔教育與地方民生事務。他強調，面對聯邦政策對紐約造成的衝擊，州層級立法與基層服務仍是守護社區權益的重要防線，並展望2026年在教育治理與社區建設上的持續推進。

回顧2025年，劉醇逸說，紐約州在多個層面承受來自聯邦政府的壓力，包括移民暨海關執法局(ICE)的執法行動、聯邦教育部被裁撤，以及全國規模最大的醫療經費削減等，對紐約居民造成不成比例的衝擊。

他表示，面對聯邦層級政策變動，州立法是保護社區最直接、也最有效的方式之一。針對總統川普政府推動的稅改政策，為高收入群體帶來2.6%的減稅，劉醇逸提出「公平份額法案」(Fair Share Act)，授權紐約市 對年收入超過100萬元者徵收小幅附加稅，確保最富裕群體為公共服務與基礎建設承擔合理責任。

在公共衛生方面，劉醇逸說，去年秋季因聯邦政策調整，全州多家藥房停止提供新冠疫苗 接種服務。州議會隨即推動立法，授權藥師施打經聯邦食品藥物管理局(FDA)核准、並由州衛生廳建議的疫苗，以填補聯邦政策留下的空缺，確保居民持續獲得基本防疫保障。

在教育領域，州長霍楚(Kathy Hochul)亦於今年簽署「亞太裔教育平權法案」(AANHPI Education Equity Act)，該法案將全面檢視目前校園中亞裔與太平洋島民歷史的教學現況，為未來正式納入課程體系奠定基礎，推動更具包容性的教育環境。

在地方服務方面，劉醇逸強調，其皇后區辦公室持續為居民處理各類民生問題。他舉例，法拉盛一名86歲長者，平日水費僅約每月85元，卻突然收到紐約市環保局寄來高達2萬多元的帳單。經居民向劉醇逸辦公室求助後，最終成功撤銷這筆錯誤收費。

身兼州參議會「紐約市教育委員會」主席，劉醇逸說，2026年對學生、家長與教育工作者而言將是關鍵一年。屆時，市長制學校管理制度將再次接受州議會審議，州府將評估是否延續現行制度，或參考其他主要城市進行改革。同時，也將密切監督紐約市如何運用創紀錄的州府教育經費，用於縮小班級人數、增聘教師及擴充教學空間，確保學生依法享有「基本且完善的教育」。