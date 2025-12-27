華埠巴士打街和堅尼路交口信息亭 徵藝術家重新設計

我的頻道

記者劉梓祁／紐約報導
華埠商業改進區與華埠共同發展機構24日發布藝術家徵集計畫，邀請藝術家為位於巴士打街和堅尼路交口的信息亭重新構思藝術設計。圖為過往「夢想之龍」設計發布。(本報檔案照)
華埠商業改進區(Chinatown B.I.D.)與華埠共同發展機構(CPLDC)24日發布藝術家徵集計畫，邀請藝術家或其主導的團隊，為位於巴士打街(Baxter St.)和堅尼路(Canal St.)交口的信息亭(Chinatown Kiosk)重新構思藝術設計，透過創意與科技的結合，激活公共空間，深化社區連結。

本次徵集項目名為「開啟新機遇」(Unbox Opportunities)，計畫將現有的信息亭轉化為兼具創意、資訊與社區功能的動態樞紐。商改區表示，希望藝術家透過創新設計，挖掘信息亭的潛能，使其成為承載社區故事、文化交流與鄰裡資源的重要平台，同時服務華埠居民與來訪遊客。

2026年度的創作主題圍繞「揭示(Revelation)」、「可及(Access)」與「新開始(New Beginnings)」三大方向，鼓勵藝術家在保留既有結構的基礎上，加入外觀包覆、互動裝置或科技元素，包括數位顯示、聲音設計、燈光效果、QR code掃碼或其他互動形式，讓信息亭以嶄新面貌呈現華埠的過去、現在與未來。

根據徵集說明，藝術家可自由選擇在信息亭指定區域進行創作，並提出兼顧藝術性與實用性的設計方案，例如社區公告平台、微型展覽空間、文化敘事站點或導覽與指引功能，使該設施成為華埠日常生活中具吸引力且可持續使用的公共資產。

本次藝術家提案截止日期為2026年1月16日晚間11時59分(美東時間)。入圍藝術家將於1月底參與社區意見交流會，向社區展示構想並聽取回饋，其後提交修訂方案，最終入選名單預計於2月中公布。完成設計後，相關作品將於春季或夏季期間進行製作與安裝。

經費安排方面，商改區將向入圍藝術家提供每人50元的津貼，最終獲選的藝術家或團隊，將獲得1500元的設計費，用於涵蓋整個設計階段、社區意見整合及項目相關文件製作。此外，商改區將另設最高1000元的製作與安裝預算，專門用於經核准的藝術製作、科技設備及現場安裝等相關支出。

有意參與者需以電郵方式提交PDF格式的完整提案，內容包括創作理念、設計草圖、技術與功能說明、社區互動計畫、初步預算構想，以及個人或團隊履歷與過往作品。申請電郵需寄至[email protected]，主旨註明「2026 Chinatown Kiosk Art Proposal–申請者姓名」。

