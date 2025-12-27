清潔局捐玩具 南布碌崙百名孩童受惠

我的頻道

記者馬璿／紐約報導
寇頓辦公室23日在格雷夫森德的政府樓馬博羅公寓分發所有的玩具，吸引眾多民眾前往領取。(莊文怡辦公室提供)
寇頓辦公室23日在格雷夫森德的政府樓馬博羅公寓分發所有的玩具，吸引眾多民眾前往領取。(莊文怡辦公室提供)

聖誕佳節前，市清潔局(DSNY)致電南布碌崙(布魯克林)民代，表示欲捐贈超過百樣玩具予當地孩童，讓孩子們能歡慶佳節。當日派發活動吸引眾多民眾參與，民代也為清潔人員的善舉獻上感謝。

第43選區市議員莊文怡表示，她日前接到清潔局人員來電，卻不是為垃圾清運，而是一項不同以往的收取行動。紐約市清潔局哥倫比亞協會(DSNY Columbia Association)與清潔工831工會(Uniformed Sanitationmen's Association Local 831)共同捐贈超過100件如芭比娃娃、消防車與玩偶等玩具給南布碌崙地區的孩童。

莊文怡表示，她作為兩個孩子的母親，收到清潔局人員的消息後倍感溫暖，「我平時與清潔局同仁密切合作，這次他們特別想到第43選區的孩子們，對我來說意義非凡。這份捐贈或許能改變某個孩子的假期體驗，我由衷感謝這段夥伴關係，以及相關組織對孩子們的關懷。」

此次玩具的領取與派發活動則是由州眾議員寇頓(William Colton)幕僚長賀立寧(Larry He)負責，於23日晚間，在格雷夫森德(Gravesend)的政府樓馬博羅公寓(Marlbolo Houses)分發所有的玩具，吸引眾多民眾前往領取。

寇頓表示，感謝本次協助派發活動的清潔人員以及工會成員，「他們對社區的投入與關愛令人敬佩，也深獲肯定。」

