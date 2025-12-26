樞機主教杜蘭主持最後一場彌撒 告別紐約

樞機主教杜蘭24日晚在曼哈頓中城聖派翠克大教堂主持了其任內最後一場子夜彌撒，為他長達16年的紐約總教區主教任期畫下句點。(取自市長辦公室)

樞機主教杜蘭(Timothy Cardinal Dolan)24日晚在曼哈頓中城聖派翠克大教堂主持了其任內最後一場子夜彌撒，為他長達16年的紐約總教區主教任期畫下句點；當日市長亞當斯(Eric Adams)亦出席活動。

現年75歲的杜蘭自2009年起領導紐約總教區，牧養範圍涵蓋曼哈頓、布朗士與史泰登島，服務約280萬名天主教徒。當晚，近2400名教友湧入第五大道這座地標性教堂，參與他退休 前的最後一場平安夜彌撒。不少信眾早在6月便透過高需求抽籤系統爭取入場資格，有不少信眾特地從外地飛抵紐約，只為親眼見證這場最後的平安夜彌撒。

杜蘭的繼任者為現年58歲的主教希克斯 主教(Ronald Hicks)，後者自2020年起領導伊利諾州喬利埃特(Joliet)教區，並由教宗 良14世(Pope Leo XIV)親自指派接任。希克斯將於明年2月6日就任。

杜蘭於2月達到教廷規定的75歲退休年齡，他2009年由教宗本篤16世任命接掌紐約總教區，接替退休的伊根樞機主教(Edward Cardinal Egan)，並於三年後獲擢升為樞機，具備參與選舉教宗的資格。在紐約期間，杜蘭經常公開露面，主持年度動物祝福活動，並在移民執法行動增加之際，為移民權益發聲。

他在墮胎與同性婚姻等議題上立場保守，也曾就宗教團體避孕議題與歐巴馬政府交鋒。杜蘭同時與共和黨關係密切，主持年度史密斯慈善晚會(Al Smith Dinner)，在川普的就職典禮上祈禱，一度被視為川普屬意接任教宗方濟各的人選之一。