美前亞太助卿：川習明年或會4次 有助抑制突發負面事件

上班壓力大？中醫師：職場隱形職災 「這個器官」先受傷

班森賀社區送市警62分局暖心午餐

記者胡聲橋╱紐約報導
班森賀社區組織和小商家向市警62分局送暖心午餐。(松柏之家社區服務中心提供)
班森賀社區組織和小商家向市警62分局送暖心午餐。(松柏之家社區服務中心提供)

布碌崙(布魯克林)班森賀一些社區組織和小商家近日給市警62分局送去了熱騰騰的飯菜，感謝該分局為守護社區安全做出的貢獻，向警員們傳遞感謝和溫暖。

在23日中午，松柏之家社區服務中心負責人陳偉儀、布碌崙地區檢察官辦公室代表邢文晴、社區人士陳維安，好旺海鮮酒家董事長陳偉祥，以及騰飛電器用品公司和AJS group 1756 Inc的代表來到市警62分局，為節日期間堅守崗位的一線警務人員送上60多盒熱騰騰的餐食，以表達社區的感謝與支持。英雄警探劉文健的父親劉偉棠和母親李秀燕也出席了這次活動。

陳偉儀在活動中說，聖誕假日和新年即將來臨，這次活動是社區組織和小商家表達自己對警方的一片心意，向長時間服務社區、守護居民安全的警務人員致敬，同時也希望警局和社區能進一步加強互動與溝通，保持良好的關係。

市警62分局局長伊斯蘭(Mohammed Islam)對社區的關愛表示感謝。他也向支持他們工作的社區組織和商家致以節日的問候，祝大家聖誕節和新年快樂。

布碌崙 聖誕節 布魯克林

康州知名拍賣行 Nadeau’s Auction Gallery 元旦兩日拍賣會　珠寶鑽表精品國際買家矚目登場

華埠商改區 不挺現版堅尼路改造案
