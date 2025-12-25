周末迎暴雪 紐約降雪最高達6吋

雖然聖誕節當天不會迎來民眾期盼的白色耶誕，但紐約及三州地區本周末恐將迎上另一場快速移動的冬季風暴。(記者馬璿／攝影)

聖誕節 當天紐約及三州地區大致乾燥、氣溫偏冷，雪花難以落地積雪，民眾可能無法見到「白色聖誕節」，但節慶恐將被緊接而來的一連串冬季風暴打破。氣象機構指出，聖誕後至周末期間，多場快速通過的「剪刀式氣旋」(clipper)系統將為東北部帶來雪、冰及雨，對旅遊與返鄉交通造成影響。紐約市 可能有3至6吋積雪，連接新澤西州 處則最高可能有8吋降雪。

本周，三波冬季系統將依序影響紐約及周邊地區。第一場風暴已於周中向東北進逼，帶來局部降雪與道路濕滑情況。第二場風暴則是在聖誕節前後將有著多端變化，北紐約及北新英格蘭地區可能出現較冷、較明顯的雪勢，中大西洋沿岸則以雨和毛毛雨為主。第三場風暴預計在26日(周五)至27日(周六)間對三州區影響最大，易形成降雪。

AccuWeather資深氣象學家羅伊斯(Tyler Roys)表示，紐約市降雪量預估約為3至6吋，其中曼哈頓、皇后區與布碌崙(布魯克林)可能落在較低區間。長島部分地區及新澤西與紐約交界的287號州際公路沿線，則不排除累積多達8吋降雪。紐約市以北及以西地區，包括新澤西東北部、哈德遜河谷下游與康州西南部，降雪量可能介於5至8吋之間。

至於聖誕節當天，紐約都會區天氣雖乾燥，日間為晴時多雲，但清晨氣溫接近冰點，午後伴隨陣風，夜間在部分較冷地區甚至可能降至華氏十多度，寒意十足。氣象預報指出，由於系統快速移動、濕氣不多，雪質偏鬆散，但雪、冰與雨的混合仍將造成航班延誤、道路濕滑與公路堵塞。

全周風暴影響的不僅僅是降雪。快速移動低壓系統伴隨冷空氣南下，局部地區可能出現霰雪或雨雪夾雜的情況，使得路面更為危險。此外，紐約北部及新英格蘭高地地區本周稍早已有積雪，局部地段雪層稍厚，需要時間清理與除冰。

氣象預報也顯示，26日晚間至27日(周日)可能再度出現零星小雪或冬季混合型降水，隨後轉為降雨，冷空氣則預計在新年再度回歸。氣象單位提醒民眾，假期行程與跨年出行務必留意最新天氣資訊，預留行程時間。