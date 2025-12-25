節慶消費 紐約創造破5億元收益 時報廣場餐廳跨年套票全賣光

人們仍願意在節假日「豪擲千金」，加入曼哈頓時報廣場跨年夜歡慶的人群。(記者曹馨元╱攝影)

儘管生活成本上漲的壓力困擾紐約市 民以及來自全國的遊客，但人們仍願意在節假日「豪擲千金」，加入曼哈頓時報廣場跨年 夜歡慶的人群。報告指出，節慶消費為紐約創造超過5億元的收益，而時報廣場周邊餐廳的跨年夜套票早在數月前便全數售罄。

時報廣場的水晶球降落儀式是跨年倒數的標誌性活動，每年吸引數十萬人前來觀看。今年，時報廣場周邊餐廳的跨年夜套票銷售熱絡，已於日前全數售罄；包括Olive Garden、Planet Hollywood在內的知名連鎖餐廳，更在10月底前即已全數售罄。

而各餐廳的跨年夜套票價格不低，其中Olive Garden為最高價，每人需699元；Planet Hollywood亦需499元。時報廣場跨年夜活動策畫人之一的哈麥(Nacer Hamai)表示，從今年的銷售趨勢來看，跨年夜票價已接近消費者心理上可接受的上限，「約在500至600元之間，是今年的最佳價格區間」。

旅遊人潮是帶動需求的重要動力。哈麥指出，對許多國內外遊客而言，親臨時報廣場跨年是「人生必做清單」之一，即便經濟壓力存在，仍願意花錢體驗。他也提到，目前已售罄的多為適合家庭參與的場地，尚有名額的多為價格較高、且僅限21歲以上成人的場所。

紐約市經濟發展公司(EDC)近月發布的報告指出，包括時報廣場、第五大道在內的核心商業區，在假期與跨年期間對城市經濟至關重要；由節慶消費與客流帶動的季節性就業，每年創造超過5億元的經濟效益。

例如，在近年的黑色星期五當天，時報廣場約三分之二的訪客來自紐約市以外地區，其中近半數來自紐約大都會區之外，顯示紐約在全球假期旅遊市場中的持續吸引力。此外，曼哈頓以外的商業區同樣吸引大量購物人潮，主要以本地居民為主；如皇后區法拉盛的黑色星期五消費人潮亦見長。