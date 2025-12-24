我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圍觀哄娃網炸鍋…外國夫妻坐纜車 竟將雙胞胎嬰兒托保安

于朦朧之死爭議不斷 中國名導被指涉嫌重大「爆現蹤台北萬華」　

曼哈頓堵車費延後裁決 法官訂1/28口頭辯論聽證

記者劉梓祁╱紐約報導
曼哈頓堵車費法官暫緩裁決，訂1月28日開庭聆訊。(記者劉梓祁╱攝影)
曼哈頓堵車費法官暫緩裁決，訂1月28日開庭聆訊。(記者劉梓祁╱攝影)

針對紐約市曼哈頓堵車費(Congestion Pricing)計畫的法律爭議，聯邦法官於23日宣布延後裁決，並定於2026年1月28日舉行口頭辯論聽證，審理是否允許該項針對60以南道路收費、以資助公共交通改善的措施持續推進。

負責營運紐約市公共交通系統的大都會運輸署(MTA) 於今年2月提起訴訟，指控川普(Donald Trump)總統撤銷了前總統拜登(Joe Biden)政府時期核准的相關批准文件，影響壅塞區域收費計畫的合法性與執行。

案件承審法官利曼(Lewis Liman)今年5月曾表示，預期將於2025年底前作出最終裁決。然而，法官下令將於下月安排為期兩小時的聽證會，讓原告MTA與聯邦政府雙方當庭陳述立場。

紐約市堵車費計畫為全國首創，自本年1月5日起正式實施。根據規定，多數私家車在高峰時段駛入收費區，即曼哈頓60街至南端，需繳付9元；貨車則須支付更高費用。

法官在命令中指出，聽證將針對MTA與聯邦政府分別提出的「簡易判決」(summary judgment)動議進行口頭辯論。

MTA表示，計畫於2026年發行以堵車費收入作擔保的債券。該機構預期，在扣除相關營運成本後，2025年可淨收5億4830萬元的堵車費收入，用於交通系統升級與改善。

堵車費 MTA 紐約市

上一則

霍楚簽署法案：獲釋精神病嫌犯將加強看護 避免再犯

下一則

1周3劫 華埠東百老匯商家批遊民所過多
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

巴黎食品界精品「馥頌」 曼哈頓開分店了

巴黎食品界精品「馥頌」 曼哈頓開分店了
紐約市今年扒竊案減少 被捕者中累犯過半 58歲嫌犯已被捕50次

紐約市今年扒竊案減少 被捕者中累犯過半 58歲嫌犯已被捕50次
曼哈頓租金平均達5686元創新高 區長呼籲興建可負擔房

曼哈頓租金平均達5686元創新高 區長呼籲興建可負擔房
前共和黨反川人士 改投民主黨角逐曼哈頓中城國會議員

前共和黨反川人士 改投民主黨角逐曼哈頓中城國會議員

熱門新聞

居住在布碌崙的34歲台灣網紅鍾佩雲，自10月22日起在紐約市高檔餐廳多次吃「霸王餐」。(取自Instagram)

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

2025-12-18 10:39
華航16日宣布，自2026年8月5日起，將於紐約(JFK)—台北(TPE)航線新增每周四的航班。(本報檔案照)

華航宣布增班「紐約-台北航線」力拚2026年底前天天直飛

2025-12-16 19:45
將於明年1月1日起退場的紐約MetroCard交通卡，曾是紐約市的都市名片象徵。(本報檔案照)

紐約地鐵交通卡謝幕 走過逾30年歷史 限量版炒至數百美元

2025-12-21 20:10
位於皇后區法拉盛、緊鄰花旗球場(Citi Field)的可負擔住房項目Willets Point Commons一期住房抽籤即日起開放申請。(取自負責開發該項目的Related Companies)

紐約法拉盛威利點平價房開始抽籤 年滿18歲可申請

2025-12-15 12:30
一場強烈風暴將自周四晚間逐步逼近紐約，預計持續影響至周五晚間，為紐約市及周邊地區帶來強風豪雨(路透)

紐約周五迎強風暴雨 這些地區恐淹水

2025-12-18 14:32
紐約州府提醒民眾注意，多項更為嚴格的交通法規即將實施，未來駕駛人即使僅超過速限一哩，也可能遭警方攔查並面臨更高扣分處分。(記者高雲兒╱攝影)

紐約州多項交通法規更嚴格 超速1哩也攔查

2025-12-18 19:14

超人氣

更多 >
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設

經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設
政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線
神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」
張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍