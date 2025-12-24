曼哈頓堵車費延後裁決 法官訂1/28口頭辯論聽證

曼哈頓堵車費法官暫緩裁決，訂1月28日開庭聆訊。(記者劉梓祁╱攝影)

針對紐約市 曼哈頓堵車費 (Congestion Pricing)計畫的法律爭議，聯邦法官於23日宣布延後裁決，並定於2026年1月28日舉行口頭辯論聽證，審理是否允許該項針對60以南道路收費、以資助公共交通改善的措施持續推進。

負責營運紐約市公共交通系統的大都會運輸署(MTA ) 於今年2月提起訴訟，指控川普(Donald Trump)總統撤銷了前總統拜登(Joe Biden)政府時期核准的相關批准文件，影響壅塞區域收費計畫的合法性與執行。

案件承審法官利曼(Lewis Liman)今年5月曾表示，預期將於2025年底前作出最終裁決。然而，法官下令將於下月安排為期兩小時的聽證會，讓原告MTA與聯邦政府雙方當庭陳述立場。

紐約市堵車費計畫為全國首創，自本年1月5日起正式實施。根據規定，多數私家車在高峰時段駛入收費區，即曼哈頓60街至南端，需繳付9元；貨車則須支付更高費用。

法官在命令中指出，聽證將針對MTA與聯邦政府分別提出的「簡易判決」(summary judgment)動議進行口頭辯論。

MTA表示，計畫於2026年發行以堵車費收入作擔保的債券。該機構預期，在扣除相關營運成本後，2025年可淨收5億4830萬元的堵車費收入，用於交通系統升級與改善。