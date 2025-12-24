健保服務比價工具 助市民估算自付費用

以超聲波檢查和曼哈頓華埠郵編10038為例，附近幾家檢查機構價格懸殊。(截自官網)

市衛生局近日推出「健保 服務比價工具」，讓市民得以比較本地健保服務的價格，查看特定醫院或機構的費用明細，並估算個人需自付的金額，無論有無保險 ，以便在就醫前做出更明智的選擇。

代理衛生局長莫爾斯(Michelle Morse)表示，市民經常反映健保與就醫流程複雜，常常遇見天價帳單，市民也無法事先了解實際費用。尤其在醫保制度複雜、價格差異又很大的情況下，很容易出現意外高額帳單或不確定性的情況。

新工具搜尋33種常見醫療服務的價格，包括X光、MRI和踝關節修復等，如果有保險，還可以輸入保險細節，網站會估算實際的自付額。如果沒有保險，網站也有提供「自費價格」供查詢。

市民可依所在郵編、保險計畫和醫療機構網絡狀態。以超聲波檢查和曼哈頓華埠郵編10038為例，附近幾家檢查機構價格懸殊。布碌崙 (布魯克林)Preventive Diagnostics檢查費用最高為177元，而同在布碌崙的Wyckoff Heights Medical Center則高達486元；位於曼哈頓聯合廣場的西奈山醫院(Mount Sinai Union Square)則標示287元。

該比價工具由市衛生局轄下的「健保問責辦公室」(Office of Healthcare Accountability)負責。市議會於2023年通過法律，要求建立該辦公室，負責收集、分享醫療價格資訊，並推動這項價格透明措施。

市衛生局數據顯示，過去十年間，紐約市健保支出增加了一倍，主要由醫院成本推動。2023年，近百萬名市民背負約500元或以上的健保債務。而醫療債務是破產的主要原因之一。全國範圍內，非洲裔與西語裔社區持有醫療債務的比例高於白人。

保險公司將每月更新相關資訊，因此網站上的價格也將按月更新。市衛生局呼籲市民提供反饋，協助完善這項工具。感興趣的民眾可訪問：pricecomparison.health.cityofnewyork.us/nyc-doh/，對於無法負擔醫療費用且無保險的市民，可參考「紐約關懷」(NYC Care)計畫，保障符合資格或無法負擔保險的居民享有低費或免費服務。