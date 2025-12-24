劉巧怡出席大頸圖書館亞太裔新藏書發布 中學生獲表揚

我的頻道

記者高雲兒╱紐約報導
北罕普斯狄鎮(North Hempstead)議員劉巧怡(右二)出席大頸圖書館全新「亞裔美國人及太平洋島民」藏書系列揭幕活動。(劉巧怡辦公室提供)
北罕普斯狄鎮(North Hempstead)議員劉巧怡(Christine Liu)近日出席大頸圖書館全新「亞裔美國人及太平洋島民」藏書系列揭幕活動，強調多元文化代表性與閱讀素養對地方社區的重要性。

活動中，劉巧怡特別表揚大頸南中學學生陳馬德琳(Madeleine Chin，音譯)。陳為自費出版作者，同時創辦閱讀推廣非營利組織「正念閱讀」(Mindful Reading)，致力於提升兒童閱讀興趣與素養。她近期發起「給孩子的亞裔故事」(AAPI Stories for Kids)計畫，向圖書館與學校捐贈以東亞及南亞文化為主題的兒童書籍，讓更多孩子能在閱讀中看見自身文化背景。

截至目前，陳已在多所學校及教室進行超過16場閱讀推廣分享，並向各地社區捐贈逾5000本書籍。她先前向劉巧怡辦公室尋求協助後，劉巧怡協助牽線多家地方圖書館，包括大頸圖書館、謝爾特洛克(Shelter Rock)圖書館及山邊(Hillside)公共圖書館，共同推動亞太裔閱讀資源進入社區與校園。

劉巧怡表示，看到如此年輕的學生在閱讀教育及亞太裔族群代表性方面產生實質影響，令人深受感動。她說，當孩子能在書籍中看見與自己相似的角色與文化背景，有助於建立自信、增強認同感，並培養長久的閱讀興趣。

劉巧怡同時感謝大頸圖書館館長Denise Corcoran及其團隊對亞太裔藏書計畫的支持與投入，使該計畫得以順利推動。首批亞太裔藏書目前已於大頸圖書館上架，未來將擴展至Parkville分館；此外，謝爾特洛克與山邊公共圖書館也將在兒童諮詢櫃台提供精選亞太裔故事書單，供家長與學生查詢。

