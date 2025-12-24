我的頻道

圍觀哄娃網炸鍋…外國夫妻坐纜車 竟將雙胞胎嬰兒托保安

于朦朧之死爭議不斷 中國名導被指涉嫌重大「爆現蹤台北萬華」　

親子互助會親寫賀卡 暖心寄送 鼓勵遊子、移民

記者胡聲橋╱紐約報導
紐約親子互助會的孩子給陌生人寫賀卡。(親子互助會提供)
紐約親子互助會近日舉辦冬季暖心賀卡活動，由該會成員為從不相識的人寫賀卡、寄賀卡，給孩子一份驚喜，也鼓勵那些生活艱辛的人不要放棄。

親子互助會首先在自己的網站並通過社群網站傳播消息，征集需要賀卡的人。親子互助會負責人黃妮可說，該會一共收到了80多個賀卡請求，大多數是為自己要賀卡，也有一些是替別人要賀卡，比如為家裡的孩子和生活困難的鄰居要賀卡。

有一位在讀研究生寫道，「這是我第一次來到美國，我一開始感受到巨大的無助感、孤獨感……也總感覺到自己肩負著很多期望，不願意和家人傾訴我的很多想法」，「英語作為我的第二語言，總會讓我在表達上有些遲鈍和無力，面對能流利和他人英語溝通的人我總有自卑感」, 「我住的小房間完全沒有太陽，我感覺每天都是陰鬱的」；有一名女性寫道，「老公經常對我冷暴力，身邊也沒有什麼朋友，有時候很無助，對生活失去了熱情」；一名遊戲愛好者寫道，「我太沉迷 iPad遊戲了，想控制一下自己」；還有一名單親家長寫道，「我是一個單親，希望孩子在聖誕節到來時能收到她心目中聖誕老人給送來的聖誕禮物，願孩子能感受一份關愛與自信」。

紐約親子互助會的孩子給陌生人寄賀卡。(親子互助會提供)
面對這些令人動容的話語和誠懇的請求，親子互助會為每一位申請者都認真準備了賀卡，有的賀卡還是會員親手畫的，然後由該會會員在每一張賀卡上都寫上溫暖和鼓舞人心的話，然後由會員親自將這些賀卡寄出去。

黃妮可說，她們在賀卡請求中看到了許多平時難以說出口的心願，也覺得大家的生活都不容易。她說寫賀卡和寄賀卡是一件很小，但卻是需要很認真去做的事情。這不是群發短信，不是模版郵件，而是一張真正寫給「你」的賀卡。

賀卡的對象主要有三類，首先是那些遠離家鄉，獨自打拼的新移民，他們可以是打幾份工的人，也可以是上班族，或者是接送孩子的家長；第二類是那些在異鄉長大的孩子和留學生；第三類是獨居的長者和那些今年特別辛苦的人。

紐約親子互助會的孩子為陌生人封賀卡。(親子互助會提供)
親子 聖誕節 社群網站

