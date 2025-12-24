親子互助會親寫賀卡 暖心寄送 鼓勵遊子、移民

紐約親子互助會的孩子給陌生人寫賀卡。(親子互助會提供)

紐約親子 互助會近日舉辦冬季暖心賀卡活動，由該會成員為從不相識的人寫賀卡、寄賀卡，給孩子一份驚喜，也鼓勵那些生活艱辛的人不要放棄。

親子互助會首先在自己的網站並通過社群網站 傳播消息，征集需要賀卡的人。親子互助會負責人黃妮可說，該會一共收到了80多個賀卡請求，大多數是為自己要賀卡，也有一些是替別人要賀卡，比如為家裡的孩子和生活困難的鄰居要賀卡。

有一位在讀研究生寫道，「這是我第一次來到美國，我一開始感受到巨大的無助感、孤獨感……也總感覺到自己肩負著很多期望，不願意和家人傾訴我的很多想法」，「英語作為我的第二語言，總會讓我在表達上有些遲鈍和無力，面對能流利和他人英語溝通的人我總有自卑感」, 「我住的小房間完全沒有太陽，我感覺每天都是陰鬱的」；有一名女性寫道，「老公經常對我冷暴力，身邊也沒有什麼朋友，有時候很無助，對生活失去了熱情」；一名遊戲愛好者寫道，「我太沉迷 iPad遊戲了，想控制一下自己」；還有一名單親家長寫道，「我是一個單親，希望孩子在聖誕節 到來時能收到她心目中聖誕老人給送來的聖誕禮物，願孩子能感受一份關愛與自信」。

紐約親子互助會的孩子給陌生人寄賀卡。(親子互助會提供)

面對這些令人動容的話語和誠懇的請求，親子互助會為每一位申請者都認真準備了賀卡，有的賀卡還是會員親手畫的，然後由該會會員在每一張賀卡上都寫上溫暖和鼓舞人心的話，然後由會員親自將這些賀卡寄出去。

黃妮可說，她們在賀卡請求中看到了許多平時難以說出口的心願，也覺得大家的生活都不容易。她說寫賀卡和寄賀卡是一件很小，但卻是需要很認真去做的事情。這不是群發短信，不是模版郵件，而是一張真正寫給「你」的賀卡。