世紀集團1600萬買下法拉盛2地 再擴皇后區版圖

世紀集團總裁徐家鵬近日以1600萬元，買下法拉盛北方大道兩處相鄰地塊，地址為北方大道144-32號與144-36號。(谷歌地圖)

市府交易紀錄顯示，世紀集團總裁徐家鵬近日以1600萬元買下法拉盛 北方大道兩處相鄰地塊，地址為北方大道144-32號與144-36號，位置就在大中華超市旁。交易由徐家鵬透過旗下公司北方大道Ventures完成。

紀錄顯示，賣方為Jonil LLC與Frieda Northern LLC，兩家公司由同一組業主持有。兩塊地合計面積約1萬4000平方呎。其中一塊較小的地上，原本是一棟一層零售店面，目前已空置；另一塊地上則是一棟兩層獨立住宅，同樣沒有住人。

這兩處地塊位於北方大道、博生(Parsons)大道與147街之間，距離緬街不遠，屬於法拉盛發展較成熟的區段。地產仲介表示，若依現行分區規定，該地未來可興建約6萬9000平方呎的建築；同時，由於地塊完整、位置佳，也有機會在未來申請改區，發展成更高密度的住宅或綜合用途項目。市府文件也顯示，徐家鵬為完成這筆交易，向紐約以色列折扣銀行借貸960萬元作為購地資金的一部分。

根據公開資料，世紀集團近年在皇后區 與布碌崙(布魯克林)多地推動住宅與商業開發項目，包括法拉盛法靈頓街(Farrington Street)33-66號的一棟15層綜合大樓、長島市 45大道11-35號的住宅樓，以及布希維克(Bushwick)Suydam街82號的混合用途項目。

徐家鵬與其兄長、同為皇后區開發商的徐家樹，近年持續擴張在法拉盛及周邊地區的地產布局。本報11月21日曾報導，徐家樹旗下公司以6425萬元收購位於法拉盛市中心緬街41-60號的置地大廈。該三層辦公與零售大樓坐落於緬街與三福大道交會口，為法拉盛最繁忙的街角之一，目前處於滿租狀態。相關交易顯示，徐氏兄弟近年在法拉盛核心地段頻頻出手，持續加碼住宅與商業資產，成為近年華商在皇后區地產市場中備受關注的投資力量之一。