我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圍觀哄娃網炸鍋…外國夫妻坐纜車 竟將雙胞胎嬰兒托保安

于朦朧之死爭議不斷 中國名導被指涉嫌重大「爆現蹤台北萬華」　

世紀集團1600萬買下法拉盛2地 再擴皇后區版圖

記者高雲兒╱紐約報導
世紀集團總裁徐家鵬近日以1600萬元，買下法拉盛北方大道兩處相鄰地塊，地址為北方大道144-32號與144-36號。(谷歌地圖)
世紀集團總裁徐家鵬近日以1600萬元，買下法拉盛北方大道兩處相鄰地塊，地址為北方大道144-32號與144-36號。(谷歌地圖)

市府交易紀錄顯示，世紀集團總裁徐家鵬近日以1600萬元買下法拉盛北方大道兩處相鄰地塊，地址為北方大道144-32號與144-36號，位置就在大中華超市旁。交易由徐家鵬透過旗下公司北方大道Ventures完成。

紀錄顯示，賣方為Jonil LLC與Frieda Northern LLC，兩家公司由同一組業主持有。兩塊地合計面積約1萬4000平方呎。其中一塊較小的地上，原本是一棟一層零售店面，目前已空置；另一塊地上則是一棟兩層獨立住宅，同樣沒有住人。

這兩處地塊位於北方大道、博生(Parsons)大道與147街之間，距離緬街不遠，屬於法拉盛發展較成熟的區段。地產仲介表示，若依現行分區規定，該地未來可興建約6萬9000平方呎的建築；同時，由於地塊完整、位置佳，也有機會在未來申請改區，發展成更高密度的住宅或綜合用途項目。市府文件也顯示，徐家鵬為完成這筆交易，向紐約以色列折扣銀行借貸960萬元作為購地資金的一部分。

根據公開資料，世紀集團近年在皇后區與布碌崙(布魯克林)多地推動住宅與商業開發項目，包括法拉盛法靈頓街(Farrington Street)33-66號的一棟15層綜合大樓、長島市45大道11-35號的住宅樓，以及布希維克(Bushwick)Suydam街82號的混合用途項目。

徐家鵬與其兄長、同為皇后區開發商的徐家樹，近年持續擴張在法拉盛及周邊地區的地產布局。本報11月21日曾報導，徐家樹旗下公司以6425萬元收購位於法拉盛市中心緬街41-60號的置地大廈。該三層辦公與零售大樓坐落於緬街與三福大道交會口，為法拉盛最繁忙的街角之一，目前處於滿租狀態。相關交易顯示，徐氏兄弟近年在法拉盛核心地段頻頻出手，持續加碼住宅與商業資產，成為近年華商在皇后區地產市場中備受關注的投資力量之一。

法拉盛 皇后區 長島市

上一則

親子互助會親寫賀卡 暖心寄送 鼓勵遊子、移民

下一則

節日禮品想退貨？各店延長退貨時限看這裡
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

6青少年法拉盛連環搶劫 警方通緝

6青少年法拉盛連環搶劫 警方通緝
迎世界盃 法拉盛網球中心明夏設球迷專區 轉播多場賽事

迎世界盃 法拉盛網球中心明夏設球迷專區 轉播多場賽事
老成都聖誕新年雙節慶 滿 $50 烤魚半價接受OTC及糧食券消費 品嚐地道川味美食

老成都聖誕新年雙節慶 滿 $50 烤魚半價接受OTC及糧食券消費 品嚐地道川味美食
法拉盛爆團夥機車搶包案 受害人追車未果

法拉盛爆團夥機車搶包案 受害人追車未果

熱門新聞

居住在布碌崙的34歲台灣網紅鍾佩雲，自10月22日起在紐約市高檔餐廳多次吃「霸王餐」。(取自Instagram)

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

2025-12-18 10:39
華航16日宣布，自2026年8月5日起，將於紐約(JFK)—台北(TPE)航線新增每周四的航班。(本報檔案照)

華航宣布增班「紐約-台北航線」力拚2026年底前天天直飛

2025-12-16 19:45
將於明年1月1日起退場的紐約MetroCard交通卡，曾是紐約市的都市名片象徵。(本報檔案照)

紐約地鐵交通卡謝幕 走過逾30年歷史 限量版炒至數百美元

2025-12-21 20:10
位於皇后區法拉盛、緊鄰花旗球場(Citi Field)的可負擔住房項目Willets Point Commons一期住房抽籤即日起開放申請。(取自負責開發該項目的Related Companies)

紐約法拉盛威利點平價房開始抽籤 年滿18歲可申請

2025-12-15 12:30
一場強烈風暴將自周四晚間逐步逼近紐約，預計持續影響至周五晚間，為紐約市及周邊地區帶來強風豪雨(路透)

紐約周五迎強風暴雨 這些地區恐淹水

2025-12-18 14:32
紐約州府提醒民眾注意，多項更為嚴格的交通法規即將實施，未來駕駛人即使僅超過速限一哩，也可能遭警方攔查並面臨更高扣分處分。(記者高雲兒╱攝影)

紐約州多項交通法規更嚴格 超速1哩也攔查

2025-12-18 19:14

超人氣

更多 >
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設

經濟學家：社安金提早或延後申領要以「最壞狀況」為假設
政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線
神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」

神童未必贏到最後？新研究：成年後站上某領域巔峰常是「這類人」
張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍

張文隨機殺人 父母下跪道歉：子犯下滔天大禍