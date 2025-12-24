節日禮品想退貨？各店延長退貨時限看這裡

節日季的購物潮如火如荼，多家連鎖零售商已公布本季延長退貨政策，讓民眾送禮、收禮無後顧之憂。(記者曹馨元╱攝影)

節日季的購物潮如火如荼，親友相聚總有禮物相伴，但每年都有不少民眾在收到禮物後因為種種原因選擇退貨。多家連鎖零售商已公布本季延長退貨政策，讓民眾送禮、收禮無後顧之憂。

百思買(Best Buy)

凡於2025年10月31日至12月31日之間購買的商品，除附有第三方合約的商品外，皆可延長退貨至2026年1月15日。

Marshalls

於2025年10月5日至12月24日間在線下門店購買的商品可退貨至2026年1月25日。同樣時段內在線上購買的商品可退貨至2026年2月4日；郵寄退貨需支付11元99的手續費。

除蘋果(Apple )及Beats品牌以外的電子及娛樂商品，自12月26日起有30天退貨期限，最晚需於2026年1月24日退回；而Apple、Beats產品及手機則可於自12月26日起的14天內退貨，最晚期限為2026年1月8日。

亞馬遜(Amazon)

大部分於2025年11月1日至12月31日期間購買的商品，可退貨至2026年1月31日；Apple品牌商品的退貨期限則延長至2026年1月15日。消費者可在Staples或UPS門市辦理退貨。

一般情況下，多數商品可於購買後30天內免費退貨，無論是郵寄或至門市辦理皆可，線上便可直接處理macys.com/returns。

假期期間，梅西百貨延長了退貨時限。自2025年10月6日至12月31日間於門店或官網購買的大部分商品，皆可延長退貨至2026年1月31日。

布魯明黛(Bloomingdale's)

凡於2025年11月15日至12月15日期間購買的商品，均可在2026年1月15日前辦理退貨。不過，包括所有二手商品在內的部份商品僅有14天退貨期限；家具、床墊、地毯及由第三方賣家銷售並配送的商品則另有專屬退貨政策。

雖各門店在退貨時限上較寬鬆，但仍須保證退貨商品包裝完好、標籤未拆且是未使用狀態。任何購於「最終特價」(Final Sale)的產品也無法退貨。