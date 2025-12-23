近38萬消費賠償款待領 市民可上網查詢

紐約市消費者與勞工保護局(DCWP)近日表示，目前有近38萬元的消費者賠償金尚未有人領取，這些款項源於多起消費者保護案件的和解金；根據當局的資料，這些資金來自近期與National Floors Direct、Rocket Tax以及多家拖車公司與二手車 經銷商的和解，當局呼籲有使用這些公司的服務、並認為自己受到損失的民眾可憑藉證明提出索賠。

今年2月，銷售地板與提供安裝服務的National Floors Direct因在2019年1月1日至2025年2月5日間，讓消費者受到「不實商業行為」的損害，與當局達成25萬元的和解費；若民眾能證明使用該公司服務時，對方未履行合約、損壞住宅、未完成承諾的工程、收費過高或拒絕退款，便可提出索賠，申請截止日期為明年2月5日。

另一方面，B&Z Auto Enterprises則因涉嫌虛假廣告、非法免責保固及依廣告價格多收費用，與當局達成20萬元和解，顧客若能提供證據證明支付高於廣告或合約價格的費用，可將索賠資料發送至 [email protected]；另一家Rocket Tax是在布碌崙 (布魯克林)各地設有分店的會計公司，因未在2023年12月1日至2025年5月1日間公布隱藏費用而被調查，於今年4月達成和解，被要求支付3萬6000元賠償金、以及2萬2000元的民事罰金，符合資格的顧客可在明年10月26日前提出索賠。

位於布朗士 的CarGo二手車經銷商，因發現未履行廣告線上價格的承諾等問題而與市府達成和解，若顧客有支付過高價格的相關文件，可發送索賠資料至[email protected]；今年6月，拖車公司Five J’s Automotive Ltd同意支付2萬5000元的賠償金，補償因車輛存放或拖運費過高、或拖運過程中車輛受損的顧客，符合資格的顧客可在2026年6月前透過[email protected]出索賠。最後位於布碌崙的拖車公司Clutch Towing Inc也因類似原因，與當局達成1萬元的和解，受到損失顧客的索賠期限是明年4月1日前。