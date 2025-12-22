三江公所捐款6非營利組織 助力華人社區幫扶事業

紐約三江慈善公所舉行年度捐贈儀式，將總金額超過6000元的款項捐給長期服務華人社區的六個非營利組織。(記者曹馨元／攝影)

紐約三江慈善公所21日舉行年度捐贈儀式，將總金額超過6000元的款項，捐給長期服務華人社區的六個非營利組織。

三江慈善公所主席包榮剛表示，該公所已堅持慈善捐贈長達十餘年，每年贈予的非營利組織均專注於幫扶華人群體，不僅與公所會員的生活聯繫密切，也體現了公所堅持回饋社區的初心。

今年的六個受捐機構分別為華策會老人中心 、紐約梨園社、市警察工會遺孀及兒童福利基金(PBA Widows & Children's Benefit Fund)、華埠 兒童培護中心(Chinatown Day Care Center)、紐約華僑學校及布碌崙長老會醫院亞裔健康部，涵蓋社會福利、醫療健康、教育、文化等多個領域。

部分受捐機構，如華埠兒童培護中心，是三江慈善公所多年以來的捐贈對象。培護中心校長李小愷表示，培護中心為二至四歲孩子提供中英文雙語教學，讓來自新移民 家庭的孩子能適應英語環境、也讓二代移民家庭的小孩不丟失中文能力；三江公所也有不少會員、長老的孫輩在陪護中心就讀。華埠兒童培護中心已成立逾半世紀，是紐約市歷史最為悠久的幼兒園。

此外，布碌崙長老會醫院也與三江公所淵源頗深，曾在會員健康出現問題時提供切實幫助。而華策會的老人中心代表也提出為三江公所舉辦科技知識講座，尤其在詐騙橫行、糧食券盜用頻發的當下，長者們若學會善用科技便可規避風險。

紐約三江慈善公所成立於1929年，最初由來自江蘇、江西和浙江的移民建立，旨在幫助新移民適應異鄉生活。除了年度捐贈外，三江慈善公所也設有青少年獎學金等社區幫扶項目。