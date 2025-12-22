我的頻道

楊伯文告別SNL 最後短劇演到哭 亞莉安娜、雪兒同台送別

勁球頭獎彩金上看16億 美國樂透史上第5高 22日開獎

衛施康15周年「冬日仙境」慶典 移民家庭同樂

記者馬璿／紐約報導
衛施康(Raising Health)日前舉辦第四屆冬日仙境(Winter Wonderland)活動，吸引社區民眾參與。(主辦方提供)
非營利組織衛施康(Raising Health)日前舉辦第四屆年度「冬日仙境」(Winter Wonderland)活動，不僅為參與的移民家庭提供玩具、新鮮蔬果與健康資源，也與民眾一同回顧該機構成立15周年的里程碑。

當日活動於MADE Bush Terminal舉行，主辦單位除準備500組玩具與200袋食物提供參與家庭領取外，現場還有由50位舞者組成的Ballet Folklórico Quetzalcoatl、二胡音樂家Winona Guo以及衛施康ESOL學生與員工帶來的演出，為佳節增添溫馨氣息。現場參與活動的孩童與家庭還一同參與節慶手作、欣賞冬季布置、觀看節慶電影，讓現場化身為「冬日仙境」。

衛施康創辦人趙軒惟(Hewett Chiu)表示，這場活動正是該機構過去15年來始終秉持的信念寫照，以關懷、創意與尊重回應社區的需求。而如今許多移民家庭正在面臨經濟上的不確定性，協會更希望能讓節日仍然能充滿喜悅、連結與健康的氛圍。

除文化活動與食物、玩具的派發外，現場與會的家庭也可以接受由紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Health)所提供的兒童牙科篩檢、衛施康團隊執行的高血壓檢測，市議員阿維萊斯(Alexa Aviles)辦公室也發放多項實用資訊予民眾領取。Public Health Solutions中的WholeYouNYC社會照護網絡組織也藉此活動提供民眾白卡(Medicaid)相關問題的諮詢，盼能預防照護與健康教育並行，支持社區內移民族群。

衛施康表示，過去一年來組織了大規模擴展心理健康服務，透過雙語諮商與同儕支持，服務超過300組個案，創新模式更榮獲美國精神醫學會基金會(American Psychiatric Association Foundation)獎項。在癌症預防方面，更首次在日落公園集結紐約市所有主要癌症醫療機構，為移民家庭提供免費癌症篩檢與資源，並揭幕由威爾康乃爾醫學院(Weill Cornell) 營運的全市首輛CT行動車，透過定期舉辦內部癌症篩檢活動，確保全年持續的醫療可及性。

癌症 移民 日落公園

男子加密幣詐欺千萬 面臨31項指控

牛毓琳、阿維萊斯退選國會議員 轉挺蘭德
