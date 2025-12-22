州參議員劉醇逸、武術學校皇后區玩具募捐 關懷軍人家庭

紐約州參議員劉醇逸日前在皇后區貝賽的土屯堡完成其2025年「節日玩具募捐行動」，向社區兒童及駐紮於土屯堡的美國陸軍第99後備整備師軍人家庭捐贈數千件玩具。(記者高雲兒／攝影)

紐約州參議員劉醇逸(John Liu)日前在皇后區 貝賽的土屯堡(Fort Totten)完成其2025年「節日玩具募捐行動」，向社區兒童及駐紮於土屯堡的美國陸軍第99後備整備師(99th Readiness Division)軍人家庭捐贈數千件玩具，為節日期間不在親人身邊的軍人家庭送上關懷與祝福。

此次玩具募捐活動於12月期間展開，捐贈物資分別在劉醇逸位於貝賽的社區辦公室，以及「冠軍武術學校」(Champions Martial Arts)多個校區收集，涵蓋皇后區、布碌崙 及長島 多個地點。

劉醇逸表示，對孩子而言，節日收到新玩具是一件特別快樂的事；對大人來說，看到孩子的笑容更是莫名的欣慰。部分駐守皇后區的軍人家庭在節日期間仍有親人遠赴他地服役，社區希望藉由這次捐贈行動，向軍人及其家屬表達感謝，讓他們知道自己的付出並未被遺忘。

法拉盛「冠軍武術學校」總教練羅麥克(Michael Ro)說，武術強調紀律、尊重與服務精神，這些價值與軍人使命高度契合。學校很榮幸能透過節日玩具募捐，回饋社區並支持軍人家庭，感謝各校區家長與學員的踴躍參與。

駐紮土屯堡的第151戰區資訊作戰群(151st Theater Information Operations Group)HHC指揮官莉亞(Nicky Lea)也表示，軍人全年肩負任務，社區在節日期間對軍人家庭的支持，有助於提升士氣，並深化軍方與民眾之間的連結。

劉醇逸表示，本次募得的玩具將分送給社區內多個家庭，受惠者包括數百戶駐紮於特頓堡的軍人家庭，其中不少家庭成員在節日期間仍在海外或外地服役。