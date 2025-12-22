我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

楊伯文告別SNL 最後短劇演到哭 亞莉安娜、雪兒同台送別

勁球頭獎彩金上看16億 美國樂透史上第5高 22日開獎

皇后區–布碌崙輕軌快線 正反意見分歧 居民批諮詢不足

記者戴慈慧／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
皇后區—布碌崙輕軌快線(IBX)計畫近日在皇后區中村舉辦說明會，引起正反兩方激烈討論。(圖取自MTA)
皇后區—布碌崙輕軌快線(IBX)計畫近日在皇后區中村舉辦說明會，引起正反兩方激烈討論。(圖取自MTA)

皇后區布碌崙輕軌快線(IBX)計畫再次在皇后區掀起爭議。大都會運輸署(MTA)日前於皇后區中村(Middle Village)舉行說明會，向居民展示最新規畫，但會場上支持與反對意見強烈分歧。

此次說明會吸引上百名附近居民到場。MTA展示IBX預定路線、車站位置與施工階段，並邀請居民在地圖上貼便利貼留下意見。然而，此形式未安排實質問答，引來部分居民不滿，認為無法獲得具體回應。

來自中村的居民Lisa表示，她從未感受到州府與MTA充分諮詢民意，對IBX將在馬斯佩(Maspeth)跟中村一帶設站深感憂慮。她說，該社區一向以低樓住宅、安靜街道為特色，擔心輕軌帶來人潮、噪音及治安問題，「火車若24小時運行，周邊有人逗留、青少年深夜聚集等情況要怎麼處理？對我們沒有好處，只會改變原本的生活方式。」她強調，許多鄰里都反對，但「沒有人問過我們」。

地方公民協會領袖、共和黨籍的農齊亞托(Tony Nunziato)也反對IBX。他批評此計畫將衝擊許多家庭，「這是不需要、也不想要的工程，他們是在強迫我們接受，我們會繼續反對到底」。

不過也有居民對IBX充滿期待。住在中村、往返布碌崙工作的律師Stacy表示，她已經期待許久，新路線將讓她和孩子的通勤更便利。也有20多歲、住在可樂娜(Corona)的年輕居民指出，她沒有車，交通不便，IBX計畫若能成真，不僅能縮短通勤，也提升夜間出行安全。

IBX計畫全長約14哩，沿既有但閒置的貨運鐵路興建，可望連結皇后區傑克遜高地(Jackson Heights)與布碌崙南部，並與多條地鐵和長島鐵路接軌。若順利落實，官方估計每日可服務約16萬名通勤者。目前MTA已進入環境評估階段，正巡迴舉辦社區活動，蒐集民意。

皇后區 MTA 布碌崙

上一則

男子加密幣詐欺千萬 面臨31項指控

下一則

牛毓琳、阿維萊斯退選國會議員 轉挺蘭德
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

聖誕及元旦假期 地鐵、公車、鐵路班表調整

聖誕及元旦假期 地鐵、公車、鐵路班表調整
強風暴來襲 南布碌崙、皇后區與史島恐淹水

強風暴來襲 南布碌崙、皇后區與史島恐淹水
紐約布碌崙派對槍案 警方通緝2嫌疑人

紐約布碌崙派對槍案 警方通緝2嫌疑人
賭場將帶來收入 MTA切勿忘通勤族

賭場將帶來收入 MTA切勿忘通勤族

熱門新聞

位於皇后區法拉盛、緊鄰花旗球場(Citi Field)的可負擔住房項目Willets Point Commons一期住房抽籤即日起開放申請。(取自負責開發該項目的Related Companies)

紐約法拉盛威利點平價房開始抽籤 年滿18歲可申請

2025-12-15 12:30
居住在布碌崙的34歲台灣網紅鍾佩雲，自10月22日起在紐約市高檔餐廳多次吃「霸王餐」。(取自Instagram)

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

2025-12-18 10:39
華航16日宣布，自2026年8月5日起，將於紐約(JFK)—台北(TPE)航線新增每周四的航班。(本報檔案照)

華航宣布增班「紐約-台北航線」力拚2026年底前天天直飛

2025-12-16 19:45
紐約州博彩委員會15日投票決定為三個正在申請賭場牌照的項目全部核發牌照，圖為其中的皇后區大都會公園所提賭場案效果圖。(取自大都會公園官網)

紐約3賭場定了…皇后區、布朗士均獲牌照 包括法拉盛

2025-12-15 14:18
要求報稅時將小狗比照人類的兒女列為被撫養人。示意圖（路透）

報稅時要將小狗比照兒女列為被撫養人 律師將IRS告上法院

2025-12-15 09:59
紐約市降數吋大雪，路面交通艱難。(記者胡聲橋/攝影)

紐約今冬首場降雪積數吋 下午4時啟動「藍色警報」

2025-12-14 13:34

超人氣

更多 >
好市多明年將有7大改變 美食區要驗會員、結帳更快速

好市多明年將有7大改變 美食區要驗會員、結帳更快速
國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住

國務卿魯比歐記者會風評佳 記者喊膀胱快撐不住
紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時

紐時：川普將帝王總統制帶到新層次 美最接近君主集權時
舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　
福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身

福原愛宣布再婚 斷開江宏傑4年 挺超巨3胎孕肚現身