皇后區–布碌崙輕軌快線 正反意見分歧 居民批諮詢不足

皇后區—布碌崙輕軌快線(IBX)計畫近日在皇后區中村舉辦說明會，引起正反兩方激烈討論。(圖取自MTA)

皇后區 —布碌崙 輕軌快線(IBX)計畫再次在皇后區掀起爭議。大都會運輸署(MTA )日前於皇后區中村(Middle Village)舉行說明會，向居民展示最新規畫，但會場上支持與反對意見強烈分歧。

此次說明會吸引上百名附近居民到場。MTA展示IBX預定路線、車站位置與施工階段，並邀請居民在地圖上貼便利貼留下意見。然而，此形式未安排實質問答，引來部分居民不滿，認為無法獲得具體回應。

來自中村的居民Lisa表示，她從未感受到州府與MTA充分諮詢民意，對IBX將在馬斯佩(Maspeth)跟中村一帶設站深感憂慮。她說，該社區一向以低樓住宅、安靜街道為特色，擔心輕軌帶來人潮、噪音及治安問題，「火車若24小時運行，周邊有人逗留、青少年深夜聚集等情況要怎麼處理？對我們沒有好處，只會改變原本的生活方式。」她強調，許多鄰里都反對，但「沒有人問過我們」。

地方公民協會領袖、共和黨籍的農齊亞托(Tony Nunziato)也反對IBX。他批評此計畫將衝擊許多家庭，「這是不需要、也不想要的工程，他們是在強迫我們接受，我們會繼續反對到底」。

不過也有居民對IBX充滿期待。住在中村、往返布碌崙工作的律師Stacy表示，她已經期待許久，新路線將讓她和孩子的通勤更便利。也有20多歲、住在可樂娜(Corona)的年輕居民指出，她沒有車，交通不便，IBX計畫若能成真，不僅能縮短通勤，也提升夜間出行安全。

IBX計畫全長約14哩，沿既有但閒置的貨運鐵路興建，可望連結皇后區傑克遜高地(Jackson Heights)與布碌崙南部，並與多條地鐵和長島鐵路接軌。若順利落實，官方估計每日可服務約16萬名通勤者。目前MTA已進入環境評估階段，正巡迴舉辦社區活動，蒐集民意。