紐約州針灸治療進醫保 獲可喜進展

法案向州議會介紹針灸的重要性。(蔡斌提供)

針灸進入政府醫療保險 ，不僅是紐約州 針灸從業人員的強烈願望，也會給紐約州的亞裔居民帶來福音。近年在全美針灸獨立執業協會(AOAIPA)等機構的倡導和亞裔州議員的推動下，紐約州的相關立法取得了令人鼓舞的進展。

蔡斌醫生是一名有牌照的專業針灸師，也是AOAIPA的董事之一。他來自中國，從2012年開始在美國經營針灸診所，目前在曼哈頓和布碌崙(布魯克林)都開設有針灸診所。蔡斌說，針灸在美國主要用於治療各類急慢性痛症，也包括各種雜症。在他看來，針灸作為一種自然療法，能免除病人吃藥打針的痛苦，往往有四兩撥千斤的作用。針灸是一種傳統自然療法，也是一種非藥物治療方法。

不過，針灸在美國的發展比較慢。針灸1991年才在紐約州獲得法律上的認可，直到2025年，全美還有南達科他州(South Dakota)、奧克拉荷馬州 (Oklahoma)和阿拉巴馬州(Alabama)三個州未認可針灸。雖然針灸業在紐約呈上升趨勢，但由於未入政府醫保，該行業的發展也受到不少限制。迄今針灸只在加州、馬里蘭、新墨西哥和俄亥俄等少數幾個州進了政府醫保。

為了促進針灸業在紐約州的發展， AOAIPA等機構正在州府推動A622號法案，一旦通過，紐約州所有醫療保險都會將針灸納入標準的醫療計畫。「這不僅會解決病人做針灸要自掏腰包或使用商業保險的窘境」，蔡斌說，「更重要的是讓針灸行業置於監管之下，有利於針灸業健康和長久的發展。」

AOAIPA負責保險立法的李雪醫生說，州府有關針灸保險的立法工作始於2015年。從2023年開始，在AOAIPA等機構的推動下，在州眾議員金兌錫(Ron Kim)和州參議員劉醇逸(John Liu)的推動下，已有進展。為了加深州議員對針灸的了解，AOAIPA在州府發起了義診活動。2025年，州眾議會保險委員會全票通過A622號法案。該法案下一步將拿到州參議會保險委員會審議，李雪希望明年該委員會可以對A622號法案投票。