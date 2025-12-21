法拉盛爆團夥機車搶包案 受害人追車未果

我的頻道

記者高雲兒╱紐約報導
以摩托車作為犯案工具的飛車搶包案件，近年來在法拉盛地區頻繁發生。(記者高雲兒╱攝影)
法拉盛社區18日晚發生一起摩托車搶包案件，一名華裔男子當晚約9時30分從位於法拉盛的101 KTV離開，行至路口準備上車時，遭多名騎乘摩托車的嫌犯搶奪隨身包裹，嫌犯得手後迅速逃離，警方已介入調查。

受害男子向本報表示，案發時他的車輛停在KTV附近路口紅綠燈處，現場有數名騎摩托車者在附近活動。就在他將物品放入車內之際，數名蒙面男子突然靠近，其中兩人分工配合，一人拉扯受害者的手臂分散注意力，另一人迅速搶走他的隨身包，動作熟練，隨後兩嫌騎乘摩托車逃離現場。

該男子反應過來後，開始駕車追趕嫌犯，並沿北方大道、王子街(Prince Street)及緬街(Main Street)一帶尋找對方行蹤，同時撥打911報警。後來嫌犯騎著摩托車多次穿行小路，最終在緬街大型路口附近失去蹤影，受害者未能掌握嫌犯的行蹤。

警方隨後到場，並協助受害男子前往警局報案，警方表示，案件已立案調查。據了解，警方曾短暫拘留一名相關人員，但並非直接實施搶包的嫌犯，案件仍在進一步處理中。受害男子案後發現，被搶走的銀行卡曾在一家超市消費百餘元。

據了解，類似以摩托車作為犯案工具的飛車搶包案件，近年來在法拉盛地區頻繁發生。 有民眾表示，此類案件多發生於夜間，嫌犯往往利用摩托車機動性高、易於穿行小路的特點作案，增加警方追查難度。

109分局此前曾呼籲民眾，夜間外出應提高警覺，盡量避免單獨行走，以降低被搶風險；如遇突發情況，應第一時間報警，避免自行追逐，以免引發危險情況。

法拉盛 華裔

