惡乘客變搶匪奪手機 出租車司機損失7000元

幾名男子近期假扮成乘客，對出租車司機行搶。圖為警方公布車內監視器畫面。(市警提供)

皇后區 近日發生一起針對Uber、Lyft等出租車 司機的搶劫案件，一名司機在載客途中遭嫌犯行搶，對方奪走其手機後，利用Apple Wallet進行多筆未經授權的轉帳與消費，造成受害者損失約7000元。

根據警方說法，嫌犯假扮乘客搭乘出租車，在車內對司機施加威脅，強迫其交出手機並取得解鎖方式。犯案後，嫌犯隨即下車，並搭乘一輛黑色SUV轎車逃離現場。司機事後發現，自己的Apple Wallet出現多筆未經授權的交易，其中包括一筆約1500元的轉帳，由於款項是在短時間內被轉走，等到察覺異狀並向警察通報時，資金已難以追回。

警方指出，這起案件反映出近年來犯罪手法的轉變。相較於傳統搶奪現金，嫌犯改以控制受害者手機與數位支付工具，不僅得手速度快，金額也可能更高。

警方呼籲出租司機，特別是在夜間或清晨接單時應提高警覺，留意乘客是否有異常舉動，例如要求查看司機手機、刻意靠近駕駛座，或在行程中提出不合理要求。

警方同時建議司機加強手機與帳戶的安全設定，包括啟用雙重驗證、限制電子錢包的即時轉帳金額，並避免在陌生人面前解鎖手機或輸入密碼。若不幸成為受害者，應以人身安全為優先，並在第一時間報警，同時聯絡銀行與支付平台，嘗試凍結帳戶、阻止進一步損失。

任何掌握嫌犯或相關行蹤線索的民眾，均可向警方提供資訊，協助案件調查。