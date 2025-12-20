串連台美移民經驗 12藝術家雀爾喜藝廊聯展

策展人詹子瑩(左)表示，展覽靈感來源來自她與多個移民來美台灣人對話，希望藉多元風格的作品呈現跨世代台灣移民的經驗。此為劉棟(Danny Liu)的門神(Gate Keepers)一作。開幕當日台美文藝協會(TAAC)負責人李美華(中)與霍維爾(Kenneth Howell，右)合影。(記者馬璿╱攝影)

聯展「A Story That Lives Within Us: Ada」近期於曼哈頓 雀兒喜Crossing Art藝廊展出，結合12名藝術家，以虛構角色「阿達」串連台灣跨世代移民 赴美打拚的心路歷程，展覽透過口述歷史、裝置、繪畫、陶藝、行為藝術等形式，呈現移民在異國探索身分認同與文化傳承的點滴。策展人詹子瑩表示，希望觀者在展覽中看見台灣人的「水牛精神」，循著阿達的故事回溯許多不為外界所知的移民經驗。

貫穿展覽的虛擬角色「阿達」反映1950年代至今移民的縮影，設定來自新竹關西純樸、踏實的客家庄，自幼生長於日語、客語、國語交織，以及平房與洋樓並立的環境，藉穿梭不同文化的早期記憶彰顯台灣的殖民歷史。1979年台美斷交，隨移民潮出國的阿達面臨人生重大轉捩點，初來乍到的他須克服隔閡與經濟困境，並在思鄉情緒中打拚美國夢。歷經波折，阿達最終仍在美尋找與台灣的連結與歸屬感，憑藉刻苦耐勞精神，也將這些經驗傳承給後代。

詹子瑩表示，阿達的設計靈感來自多位早期及新移民的口述歷史，她認為，在美打拚的人們如蒲公英，隨風飄至不同地方落地生根，努力闖出一片天。這些歷史串連角色人生各階段，也融合參展藝術家結合客家、閩南文化的作品，讓觀者看見不同以往的台灣敘事，並在阿達身上看到自身影子。

參展藝術家包括黃琦雅(Chiya Huang)的插畫，將台灣與美國日常街景轉化為對在地文化的凝視與反思、劉棟(Danny Liu)以拼布作品表現台灣門神的守護寓意，傳達移民對未來的期盼與想像、徐之陽(Chihyang Hsu)以象棋為核心創作裝置，透過三位玩家的配置映照1979年三國政治張力；温雅蘭與施宥丞呈現融合客家文化的混合媒材作品，藍染與跑馬燈呈現移民在語言與場域之間的轉換軌跡、鄭麗雲(Leigh Wen)的作品「Symphony」以海浪意象呈現往返台美的生活經驗及對環境、土地與家的反思。

陶藝家郭家瑄(John Chia Hsuan Kuo)的作品呈現高密度城市的建築、燈光與窗景，象徵大城市中透出的微光與溫暖。甘泓儒(Hung-Ju Kan)將台灣花布與壁紙圖樣拼貼於繪畫中，層層堆疊顏料形成富詩意的抽象構圖，交織移民記憶與身分認同。謝高元(James Hsieh)利用回收布料製作地鐵 視角的鮮明畫面，描繪移民對美國夢的想像與生活經驗。夏小筑(Hsiao-Chu Hsia, Julia)以飛行過程連結移民經驗，展出列車與飛機途中的錄影畫面，並在開幕現場進行行為藝術演出。