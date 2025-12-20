我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人超市豬肉蔬果特價爆搶購 她狂買30磅五花肉

馬斯克上訴成功 特斯拉1390億元薪酬案獲恢復

串連台美移民經驗 12藝術家雀爾喜藝廊聯展

記者馬璿╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
策展人詹子瑩(左)表示，展覽靈感來源來自她與多個移民來美台灣人對話，希望藉多元風格的作品呈現跨世代台灣移民的經驗。此為劉棟(Danny Liu)的門神(Gate Keepers)一作。開幕當日台美文藝協會(TAAC)負責人李美華(中)與霍維爾(Kenneth Howell，右)合影。(記者馬璿╱攝影)
策展人詹子瑩(左)表示，展覽靈感來源來自她與多個移民來美台灣人對話，希望藉多元風格的作品呈現跨世代台灣移民的經驗。此為劉棟(Danny Liu)的門神(Gate Keepers)一作。開幕當日台美文藝協會(TAAC)負責人李美華(中)與霍維爾(Kenneth Howell，右)合影。(記者馬璿╱攝影)

聯展「A Story That Lives Within Us: Ada」近期於曼哈頓雀兒喜Crossing Art藝廊展出，結合12名藝術家，以虛構角色「阿達」串連台灣跨世代移民赴美打拚的心路歷程，展覽透過口述歷史、裝置、繪畫、陶藝、行為藝術等形式，呈現移民在異國探索身分認同與文化傳承的點滴。策展人詹子瑩表示，希望觀者在展覽中看見台灣人的「水牛精神」，循著阿達的故事回溯許多不為外界所知的移民經驗。

貫穿展覽的虛擬角色「阿達」反映1950年代至今移民的縮影，設定來自新竹關西純樸、踏實的客家庄，自幼生長於日語、客語、國語交織，以及平房與洋樓並立的環境，藉穿梭不同文化的早期記憶彰顯台灣的殖民歷史。1979年台美斷交，隨移民潮出國的阿達面臨人生重大轉捩點，初來乍到的他須克服隔閡與經濟困境，並在思鄉情緒中打拚美國夢。歷經波折，阿達最終仍在美尋找與台灣的連結與歸屬感，憑藉刻苦耐勞精神，也將這些經驗傳承給後代。

詹子瑩表示，阿達的設計靈感來自多位早期及新移民的口述歷史，她認為，在美打拚的人們如蒲公英，隨風飄至不同地方落地生根，努力闖出一片天。這些歷史串連角色人生各階段，也融合參展藝術家結合客家、閩南文化的作品，讓觀者看見不同以往的台灣敘事，並在阿達身上看到自身影子。

參展藝術家包括黃琦雅(Chiya Huang)的插畫，將台灣與美國日常街景轉化為對在地文化的凝視與反思、劉棟(Danny Liu)以拼布作品表現台灣門神的守護寓意，傳達移民對未來的期盼與想像、徐之陽(Chihyang Hsu)以象棋為核心創作裝置，透過三位玩家的配置映照1979年三國政治張力；温雅蘭與施宥丞呈現融合客家文化的混合媒材作品，藍染與跑馬燈呈現移民在語言與場域之間的轉換軌跡、鄭麗雲(Leigh Wen)的作品「Symphony」以海浪意象呈現往返台美的生活經驗及對環境、土地與家的反思。

陶藝家郭家瑄(John Chia Hsuan Kuo)的作品呈現高密度城市的建築、燈光與窗景，象徵大城市中透出的微光與溫暖。甘泓儒(Hung-Ju Kan)將台灣花布與壁紙圖樣拼貼於繪畫中，層層堆疊顏料形成富詩意的抽象構圖，交織移民記憶與身分認同。謝高元(James Hsieh)利用回收布料製作地鐵視角的鮮明畫面，描繪移民對美國夢的想像與生活經驗。夏小筑(Hsiao-Chu Hsia, Julia)以飛行過程連結移民經驗，展出列車與飛機途中的錄影畫面，並在開幕現場進行行為藝術演出。

當代歷史繪畫家Jason Cole Mager聚焦荷蘭與日本殖民遺留元素，探討台灣政治與文化歷史；楊雪鴻(Sherry Yang)以粉彩描繪台灣地景與水牛，隱喻台灣移民堅韌勤奮的謙遜精神。詹子瑩表示，希望聯展能與觀者的個人經驗產生共鳴，引導觀眾反思自身生命旅程。

藝術家謝高元(James Hsieh)利用回收布料製作地鐵視角向外看的畫面，呈現...
藝術家謝高元(James Hsieh)利用回收布料製作地鐵視角向外看的畫面，呈現移民對美國夢的想像。(記者馬璿╱攝影)
藝術家夏小筑(左)以飛行過程連結移民經驗，除展出多個在列車與飛機途中的錄影畫面外...
藝術家夏小筑(左)以飛行過程連結移民經驗，除展出多個在列車與飛機途中的錄影畫面外，亦在開幕現場帶來行為藝術的演出。(記者馬璿╱攝影)
陶藝家郭家瑄(John Chia Hsuan Kuo)的作品呈現高密度城市的建築...
陶藝家郭家瑄(John Chia Hsuan Kuo)的作品呈現高密度城市的建築、燈光與窗景，象徵大城市中透出的微光與溫暖。(記者馬璿╱攝影)
藝術家温雅蘭與施宥丞展出融合客家文化的混合媒材作品，藍染作品與跑馬燈展現移民在語...
藝術家温雅蘭與施宥丞展出融合客家文化的混合媒材作品，藍染作品與跑馬燈展現移民在語言、場域之間轉換的移民軌跡。(記者馬璿╱攝影)

移民 地鐵 曼哈頓

上一則

野花牌（Apiario Silvestre）綠蜂膠 天然保健品

下一則

法拉盛3校共用運動場 1060萬元翻新
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

方向盤上的美國夢 第一代華裔移民女性的人生轉彎

方向盤上的美國夢 第一代華裔移民女性的人生轉彎
國土安全部緊急喊停「綠卡樂透」華人申請者譁然

國土安全部緊急喊停「綠卡樂透」華人申請者譁然
川普要求重啟12萬移民案 多已行政結案 符合豁免遣返

川普要求重啟12萬移民案 多已行政結案 符合豁免遣返
上無高堂、下無子女 陳百祥看淡人生想要「安樂死」

上無高堂、下無子女 陳百祥看淡人生想要「安樂死」

熱門新聞

位於皇后區法拉盛、緊鄰花旗球場(Citi Field)的可負擔住房項目Willets Point Commons一期住房抽籤即日起開放申請。(取自負責開發該項目的Related Companies)

紐約法拉盛威利點平價房開始抽籤 年滿18歲可申請

2025-12-15 12:30
居住在布碌崙的34歲台灣網紅鍾佩雲，自10月22日起在紐約市高檔餐廳多次吃「霸王餐」。(取自Instagram)

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

2025-12-18 10:39
華航16日宣布，自2026年8月5日起，將於紐約(JFK)—台北(TPE)航線新增每周四的航班。(本報檔案照)

華航宣布增班「紐約-台北航線」力拚2026年底前天天直飛

2025-12-16 19:45
紐約州博彩委員會15日投票決定為三個正在申請賭場牌照的項目全部核發牌照，圖為其中的皇后區大都會公園所提賭場案效果圖。(取自大都會公園官網)

紐約3賭場定了…皇后區、布朗士均獲牌照 包括法拉盛

2025-12-15 14:18
紐約賭場項目推進，周邊賭場華裔員工評估跳槽可能；圖為大都會公園建成模擬圖。(大都會團隊提供)

紐約賭場牌照將拍板 周邊華裔同業思跳槽

2025-12-13 06:18
王志說，自2023年11月購入皇后區法拉盛一棟老屋以來，原本只希望翻修自住，沒想到卻陷入了與地下室房客張麗(化名)的持久拉鋸戰。圖為王志的房屋。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛華裔老租客賴租一年 被法警強制搬出

2025-12-11 14:53

超人氣

更多 >
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味
布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵
好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉
加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年