法拉盛3校共用運動場 1060萬元翻新

黃敏儀、理查茲、金兌錫與學校建設局CEO Kubota 11日共同為法拉盛Leavitts Park的翻新工程動土。（記者戴慈慧／攝影）

紐約市 學校建設局(SCA)11日在法拉盛 Leavitts Park舉行動土儀式，宣告斥資1060萬元全面翻新這座6.4英畝的校園及社區運動場。

市議員黃敏儀(Sandra Ung)、皇后區 長理查茲(Donovan Richards)、州眾議員金兌錫(Ron Kim)、學校建設局主席Nina Kubota及紐約市公校系統代表均出席。工程預計明年1月開工，並於2027年夏季完工。

Leavitts Park為法拉盛高中、真理學院(Veritas Academy)、皇后語言研究高中(Queens High School for Language Studies)三校共同使用的運動場，也是社區隊伍與夏令營的重要活動空間。黃敏儀表示，一座完善的運動場對學生身心發展及社區生活至關重要，因此她在擔任市議員的第一年便成功爭取100萬元經費投入此案。

此次翻修將全面更新球場設施，包括鋪設全新的人工草皮並設置可攜式投手丘，同時改善排水與雨水滯洪系統，使場地更安全耐用。工程也將更換新看台並增設無障礙座位，重建手球場、打造新的網球場、增設球員休息區與長椅，並在場內植樹，提升環境品質。此外，將安裝新的高低式ADA飲水台與補水設備，升級球場附屬建築的管線，並設置全新的記分板。

皇后區長理查茲則表示，他上任以來已為皇后區學校投入逾1億元資金，其中50萬元用於此次場地翻修。他強調，許多學區因長期缺乏投資，學生常在破舊的球場上比賽，「無論孩子來自哪個郵區或家庭背景，都應享有良好的教育環境與運動資源。」

州眾議員金兌錫指出，此次整修展現政府與教育體系跨部門合作的能力，是重建民眾對公共投資信心的重要一步。他表示，體育教育在培養青少年品格與韌性上扮演關鍵角色，這座新運動場將為未來世代帶來深遠影響。

法拉盛校園三位校長及紐約市公校系統代表也到場致詞。他們表示，這項工程的起點可追溯到四年前校園學生在「立法早餐會」中向民代反映場地老舊問題，如今能看到成果落地，是學生參與公共事務的重要示範，也象徵學生的聲音能促成實際改變。