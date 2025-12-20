我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人超市豬肉蔬果特價爆搶購 她狂買30磅五花肉

馬斯克上訴成功 特斯拉1390億元薪酬案獲恢復

法拉盛3校共用運動場 1060萬元翻新

記者戴慈慧／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
黃敏儀、理查茲、金兌錫與學校建設局CEO Kubota 11日共同為法拉盛Leavitts Park的翻新工程動土。（記者戴慈慧／攝影）
黃敏儀、理查茲、金兌錫與學校建設局CEO Kubota 11日共同為法拉盛Leavitts Park的翻新工程動土。（記者戴慈慧／攝影）

紐約市學校建設局(SCA)11日在法拉盛Leavitts Park舉行動土儀式，宣告斥資1060萬元全面翻新這座6.4英畝的校園及社區運動場。

市議員黃敏儀(Sandra Ung)、皇后區長理查茲(Donovan Richards)、州眾議員金兌錫(Ron Kim)、學校建設局主席Nina Kubota及紐約市公校系統代表均出席。工程預計明年1月開工，並於2027年夏季完工。

Leavitts Park為法拉盛高中、真理學院(Veritas Academy)、皇后語言研究高中(Queens High School for Language Studies)三校共同使用的運動場，也是社區隊伍與夏令營的重要活動空間。黃敏儀表示，一座完善的運動場對學生身心發展及社區生活至關重要，因此她在擔任市議員的第一年便成功爭取100萬元經費投入此案。

此次翻修將全面更新球場設施，包括鋪設全新的人工草皮並設置可攜式投手丘，同時改善排水與雨水滯洪系統，使場地更安全耐用。工程也將更換新看台並增設無障礙座位，重建手球場、打造新的網球場、增設球員休息區與長椅，並在場內植樹，提升環境品質。此外，將安裝新的高低式ADA飲水台與補水設備，升級球場附屬建築的管線，並設置全新的記分板。

皇后區長理查茲則表示，他上任以來已為皇后區學校投入逾1億元資金，其中50萬元用於此次場地翻修。他強調，許多學區因長期缺乏投資，學生常在破舊的球場上比賽，「無論孩子來自哪個郵區或家庭背景，都應享有良好的教育環境與運動資源。」

州眾議員金兌錫指出，此次整修展現政府與教育體系跨部門合作的能力，是重建民眾對公共投資信心的重要一步。他表示，體育教育在培養青少年品格與韌性上扮演關鍵角色，這座新運動場將為未來世代帶來深遠影響。

法拉盛校園三位校長及紐約市公校系統代表也到場致詞。他們表示，這項工程的起點可追溯到四年前校園學生在「立法早餐會」中向民代反映場地老舊問題，如今能看到成果落地，是學生參與公共事務的重要示範，也象徵學生的聲音能促成實際改變。

法拉盛 紐約市 皇后區

上一則

串連台美移民經驗 12藝術家雀爾喜藝廊聯展

下一則

社區優先購買法審議 民代、房東集結抗議
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約大頸79歲華婦失蹤 警方發警報協尋

紐約大頸79歲華婦失蹤 警方發警報協尋
法拉盛少年遭刺傷 警方追緝5嫌

法拉盛少年遭刺傷 警方追緝5嫌
法拉盛公圖「閱讀自由」時間 黃敏儀為孩童說故事

法拉盛公圖「閱讀自由」時間 黃敏儀為孩童說故事
從族裔飛地到「群飛地」的法拉盛

從族裔飛地到「群飛地」的法拉盛

熱門新聞

位於皇后區法拉盛、緊鄰花旗球場(Citi Field)的可負擔住房項目Willets Point Commons一期住房抽籤即日起開放申請。(取自負責開發該項目的Related Companies)

紐約法拉盛威利點平價房開始抽籤 年滿18歲可申請

2025-12-15 12:30
居住在布碌崙的34歲台灣網紅鍾佩雲，自10月22日起在紐約市高檔餐廳多次吃「霸王餐」。(取自Instagram)

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

2025-12-18 10:39
華航16日宣布，自2026年8月5日起，將於紐約(JFK)—台北(TPE)航線新增每周四的航班。(本報檔案照)

華航宣布增班「紐約-台北航線」力拚2026年底前天天直飛

2025-12-16 19:45
紐約州博彩委員會15日投票決定為三個正在申請賭場牌照的項目全部核發牌照，圖為其中的皇后區大都會公園所提賭場案效果圖。(取自大都會公園官網)

紐約3賭場定了…皇后區、布朗士均獲牌照 包括法拉盛

2025-12-15 14:18
紐約賭場項目推進，周邊賭場華裔員工評估跳槽可能；圖為大都會公園建成模擬圖。(大都會團隊提供)

紐約賭場牌照將拍板 周邊華裔同業思跳槽

2025-12-13 06:18
王志說，自2023年11月購入皇后區法拉盛一棟老屋以來，原本只希望翻修自住，沒想到卻陷入了與地下室房客張麗(化名)的持久拉鋸戰。圖為王志的房屋。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛華裔老租客賴租一年 被法警強制搬出

2025-12-11 14:53

超人氣

更多 >
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味
布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵
好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉
加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年