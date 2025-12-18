紐約州走上全國 華裔少女黃凱嵐奪全美妙齡小姐

我的頻道

記者高雲兒／紐約報導
去年才拿下「紐約州妙齡小姐」(Miss New York Jr. Teen)的華裔少女黃凱嵐(Briana Wong)，今年在全美舞台再創佳績，成功奪得「全美妙齡小姐」(National All-American Miss Teen)頭銜，她表示，這次的勝利對她而言意義格外不同，因為背後是一段從挫折中重新站起來的歷程。

黃凱嵐去年代表紐約州參加全國賽時，最終獲得亞軍。她坦言，當時的結果曾讓她感到失落，但也促使她重新調整心態。「那次經驗其實很不容易，但我學會怎麼把自己拉回來，告訴自己要再試一次。」

她回憶，自己去年在全國賽時太過在意結果，反而無法真正享受比賽過程。今年，她刻意放下比較與壓力，專注於每一個活動本身。「我告訴自己要用成長的心態去參加，去享受和朋友相聚、認識新人的過程，反而表現得更自在。」

作為一名亞裔美國人，黃凱嵐也談到代表性的重要。她表示，自己小時候觀看大型選美比賽時，很少看到外貌或背景與自己相似的選手，這讓她一度缺乏可以對照的榜樣。「所以當我站在全國舞台上，拿到這個頭銜時，我想到的是年紀更小的自己，也想到或許會有其他亞裔女孩，因為看到我而覺得自己也有可能。」

對她而言，這個全國頭銜並沒有改變她對自己的基本看法。黃凱嵐說，真正珍貴的是一路走來的成長與自信累積，「拿到腰帶和皇冠當然很開心，但那更像是錦上添花，真正留下來的是我變得更相信自己。」

目前17歲的黃凱嵐，正同時進行大學申請。她表示，接下來一年，除了代表選美組織參與活動外，也計畫將重心放在公益服務上。她透露，自己希望透過募款與倡議，支持「全國飲食失調協會」(National Eating Disorders Association)。她坦言，自己在青少年時期曾面對飲食失調的困擾，因此希望將這段經歷轉化為公共議題，幫助更多有相似經驗的年輕人。

對於仍在猶豫是否踏入選美舞台的亞裔女孩，黃凱嵐鼓勵她們不要被刻板印象限制，「選美不只是外表，尤其是在獎學金型選美中，更看重的是你的談吐、自信、善意，以及你為社區做了什麼。」

黃凱嵐的母親鄭寶琪(Dora Cheng)則表示，女兒奪下全國頭銜其實是「完全沒有預料到的結果」，一路走來，家人並未以得獎為目標，而是希望她從過程中累積經驗、拓展視野，「未來怎麼走，還是由她自己決定。」她也分享，想對其他家長說，不必抱著一定要贏的心態看待比賽，這是一個認識朋友、開闊眼界的機會；而這次經歷，也讓女兒的信心明顯提升，對自己更有把握。

