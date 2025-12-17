弘一大師誕生145周年紀念活動 1月法拉盛登場

我的頻道

記者高雲兒／紐約報導
為紀念弘一大師李叔同誕生145周年，紐約華美文化藝術中心13日在法拉盛舉行記者會，介紹將於2026年1月初在紐約展開的一系列紀念活動。(記者高雲兒／攝影)
為紀念弘一大師李叔同誕生145周年，紐約華美文化藝術中心13日在法拉盛舉行記者會，介紹將於2026年1月初在紐約展開的一系列紀念活動。(記者高雲兒／攝影)

為紀念弘一大師李叔同誕生145周年，紐約華美文化藝術中心將於2026年1月初在紐約展開一系列活動，內容涵蓋音樂演出、書畫展覽及學術研討，向這位中國近現代文化藝術的重要開創者致敬。

紐約華美文化藝術中心13日在法拉盛舉行記者會，回顧了李叔同在中國藝術史上的多項「第一」。他早在120多年前與友人在日本創立「春柳社」，開啟中國現代話劇先河；在美術教育方面，率先於課堂中引進人體藝術模特寫生，為現代美術教育奠定基礎；在音樂領域，他以五線譜出版音樂刊物，將西方旋律與中國詩詞融合，並引入多聲部合唱形式，影響深遠。

紐約華美文化藝術中心總監賞潔民表示，李叔同的藝術實踐不僅深刻影響中國近代藝術發展，也早早透過音樂與美術，搭建起中西文化交流的橋梁。為籌備本次紀念活動，他專程前往天津與浙江平湖，走訪李叔同故居與紀念館，並拜訪其嫡孫女李莉娟女士，獲得珍貴史料與學術支持。李莉娟的多件書畫作品也將於紐約首次展出。

主辦方指出，系列活動將於2026年1月2日(周五)至6日(周二)在法拉盛市政廳舉行。其中，1月3日將由紐約知行童聲合唱團演唱李叔同代表作「送別」，並結合朗誦演出；同場將展出來自澳洲香港、上海、台灣及紐約等地藝術家的書畫作品，並陳列70餘幅珍貴圖片，呈現李叔同多元而傳奇的一生。1月3日至4日將舉辦專題研討會，邀請學者與藝術界人士分享弘一大師對自身的影響；1月5日則安排書法即席贈送春聯活動。相關書畫與圖片展將延續至1月30日，於華美文化藝術中心藝廊展出。

