旅美湖南同鄉會換屆 劉運疇連任會長

記者鄭怡嫣／紐約報導
旅美湖南同鄉會第22屆選舉大會於2025年12月14日在皇后區法拉盛御庭酒樓舉行。(記者鄭怡嫣／攝影)
旅美湖南同鄉會第22屆選舉大會於2025年12月14日在皇后區法拉盛御庭酒樓舉行。(記者鄭怡嫣／攝影)

旅美湖南同鄉會第22屆選舉大會12月14日在皇后區法拉盛御庭酒樓舉行。現任會長劉運疇得票160票，全票當選，連任會長，現任理事長饒嶸當選，連任理事長。劉運疇發表當選感言說，經過這次選舉，旅美湖南同鄉會克服了分歧、展現了團結，變得更加成熟、更有溫暖、更有力量，將更加有效地為鄉親辦實事、解難事、做好事。

14日上午大紐約地區下了今年冬天以來第一場大雪，盡管天寒地凍，交通受阻，出行不便，但是鄉親們仍踴躍出席，現場氣氛熱烈。

此次選舉大會，共有206位具有選舉被選舉權資格人員，160人參加投票。投票結果，除劉運疇當選會長、饒嶸當選理事長外，封又雯當選常務理事長、滕芳、卿雲峰、羅究學當選常務副會長、李景高、胡概玉、張藍心、劉冬明、易繼祖當選副會長。

劉運疇感謝鄉親的信任與支持，也恭喜當天當選的同鄉會幹部。他說，這次選舉是兩會合併後的旅美湖南同鄉會發展過程中的重要一步。未來他將與其他當選的22屆委員會成員一道，依照競選宣言，把「籌建會所」作為首要任務，帶領團隊逐項落實發展方向，包括成立籌建與評估小組、 評估資金與募資機制、 搜尋合適地點與可行性方案、 逐步推動落地實施。

此外，同鄉會也將落實值班制度，爭取實現「找同鄉會有人在、打電話有人聽、遇困難有人幫」；推進互助小額援助體系，做到鄉親資金有困難，同鄉會會員大家籌；推動同鄉會從「鄉誼型組織」走向「制度型組織」；堅持同鄉會幹部正常輪替、到點下崗的原則，兌現承諾，推動發展，不辜負鄉親的信任。

知名畫家何仁誥在選舉大會上向同鄉會捐獻了巨幅超意識主義油畫「世界和諧」。

旅美湖南同鄉會第22屆選舉大會於2025年12月14日在皇后區法拉盛御庭酒樓舉行...
旅美湖南同鄉會第22屆選舉大會於2025年12月14日在皇后區法拉盛御庭酒樓舉行。(記者鄭怡嫣／攝影)
旅美湖南同鄉會第22屆選舉大會於2025年12月14日在皇后區法拉盛御庭酒樓舉行...
旅美湖南同鄉會第22屆選舉大會於2025年12月14日在皇后區法拉盛御庭酒樓舉行。圖為當選幹部，左四為會長劉運疇。(記者鄭怡嫣／攝影)
旅美湖南同鄉會第22屆選舉大會於2025年12月14日在皇后區法拉盛御庭酒樓舉行...
旅美湖南同鄉會第22屆選舉大會於2025年12月14日在皇后區法拉盛御庭酒樓舉行。(記者鄭怡嫣／攝影)

