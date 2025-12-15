州市府調查15家醫美水療館均違規 貝賽韓裔業者在列

紐約市議會公布一份州市府聯合稽查報告，調查市內五大區15家醫美水療館(medspa)，結果發現15家均存在多項違反州法的健康與安全問題。(取自市議會Flickr)

紐約市議會公布州市府聯合稽查報告，調查市內五大區15家醫美水療館(medspa)，結果發現15家均存在多項違反州法的健康與安全問題，包括無照執行醫療程序、缺乏責任保險 、不衛生操作、使用無標示產品，以及未張貼合法執照等。紐約州州務廳執照處隨後對所有受檢業者啟動紀律程序。目前已有四家業者遭吊銷執照、不得繼續營業，其餘11家仍在處分程序中。

此次調查由市議會監督與調查處(OID)主導，並與州衛生廳麻醉藥品管制廳(BNE)、調查廳(BI)、州教育廳(NYSED)及州務廳(DOS)合作，旨在檢視紐約醫美水療產業是否遵守執照、衛生、保險、與管制藥品使用等規範。醫美水療館通常介於水療中心與醫師診所之間，提供美容與醫療類服務。過去15年間，該行業在全美快速增長達數千家，已成為數十億元規模的產業。根據州法，美容、美髮、美甲等業務須持有州務廳核發的「外觀美容業務」(AEB)執照，而注射肉毒桿菌、填充物、靜脈注射等醫療程序則必須由持照醫療專業人員執行。

報告顯示，本次調查的15家店中，所有業者提供了須由合格醫療專業人員執行的醫療程序，但都未合法取得執照與監督。93%未妥善張貼執照，73%在進行程序時未有醫療監督，66%有化學品或消防安全違規，60%缺乏責任保險，53%存在衛生或清潔問題，46%使用標示不清的產品，26%雇用無照或已過期執照的員工。

迄今已有四起案件完成裁決，其餘11家案件仍在裁決程序中，因此本報告並未公布全部店家名稱。已裁決的案例之一是位於皇后區 貝賽的Beauty Forever NY Inc.，店主為韓裔 Eun S. Shin。據商業資料，該公司自2012年起在皇后區經營雷射、皮膚護理與美容服務。

裁決結果為雙方簽署同意令(Consent Order)，當事人承認未清潔及消毒器具、衛生作業不佳及提供不當服務等違規行為，Shin的美容師執照與Beauty Forever NY Inc. 的外觀美容業務(AEB)執照均已交回並註銷，Shin也被禁止在一年內重新申請美容師執照。