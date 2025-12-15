我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澳洲血腥光明節：雪梨海灘槍擊案16死 針對猶太人恐攻

灣區捷運明年票價上調6.2% 平均票價漲30美分

州市府調查15家醫美水療館均違規 貝賽韓裔業者在列

記者范航瑜／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市議會公布一份州市府聯合稽查報告，調查市內五大區15家醫美水療館(medspa)，結果發現15家均存在多項違反州法的健康與安全問題。(取自市議會Flickr)
紐約市議會公布一份州市府聯合稽查報告，調查市內五大區15家醫美水療館(medspa)，結果發現15家均存在多項違反州法的健康與安全問題。(取自市議會Flickr)

紐約市議會公布州市府聯合稽查報告，調查市內五大區15家醫美水療館(medspa)，結果發現15家均存在多項違反州法的健康與安全問題，包括無照執行醫療程序、缺乏責任保險、不衛生操作、使用無標示產品，以及未張貼合法執照等。紐約州州務廳執照處隨後對所有受檢業者啟動紀律程序。目前已有四家業者遭吊銷執照、不得繼續營業，其餘11家仍在處分程序中。

此次調查由市議會監督與調查處(OID)主導，並與州衛生廳麻醉藥品管制廳(BNE)、調查廳(BI)、州教育廳(NYSED)及州務廳(DOS)合作，旨在檢視紐約醫美水療產業是否遵守執照、衛生、保險、與管制藥品使用等規範。醫美水療館通常介於水療中心與醫師診所之間，提供美容與醫療類服務。過去15年間，該行業在全美快速增長達數千家，已成為數十億元規模的產業。根據州法，美容、美髮、美甲等業務須持有州務廳核發的「外觀美容業務」(AEB)執照，而注射肉毒桿菌、填充物、靜脈注射等醫療程序則必須由持照醫療專業人員執行。

報告顯示，本次調查的15家店中，所有業者提供了須由合格醫療專業人員執行的醫療程序，但都未合法取得執照與監督。93%未妥善張貼執照，73%在進行程序時未有醫療監督，66%有化學品或消防安全違規，60%缺乏責任保險，53%存在衛生或清潔問題，46%使用標示不清的產品，26%雇用無照或已過期執照的員工。

迄今已有四起案件完成裁決，其餘11家案件仍在裁決程序中，因此本報告並未公布全部店家名稱。已裁決的案例之一是位於皇后區貝賽的Beauty Forever NY Inc.，店主為韓裔Eun S. Shin。據商業資料，該公司自2012年起在皇后區經營雷射、皮膚護理與美容服務。

裁決結果為雙方簽署同意令(Consent Order)，當事人承認未清潔及消毒器具、衛生作業不佳及提供不當服務等違規行為，Shin的美容師執照與Beauty Forever NY Inc. 的外觀美容業務(AEB)執照均已交回並註銷，Shin也被禁止在一年內重新申請美容師執照。

保險 皇后區 韓裔

上一則

紐約市幼稚園1月23日截止申請 資優課程採教師推薦制

下一則

紐約地區首場大雪 交通大亂 航班延誤 布碌崙部分居民停電
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約布碌崙「甜蜜16歲」派對爆槍擊 6青少年受傷

紐約布碌崙「甜蜜16歲」派對爆槍擊 6青少年受傷
叫車不用手機 Uber將在紐約拉瓜地亞機場推出自助機台

叫車不用手機 Uber將在紐約拉瓜地亞機場推出自助機台
紐約今冬首場降雪積數吋 下午4時啟動「藍色警報」

紐約今冬首場降雪積數吋 下午4時啟動「藍色警報」
萌翻了…皇后區動物園小眼鏡熊打鬧玩耍影片曝光

萌翻了…皇后區動物園小眼鏡熊打鬧玩耍影片曝光

熱門新聞

王志說，自2023年11月購入皇后區法拉盛一棟老屋以來，原本只希望翻修自住，沒想到卻陷入了與地下室房客張麗(化名)的持久拉鋸戰。圖為王志的房屋。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛華裔老租客賴租一年 被法警強制搬出

2025-12-11 14:53
紐約私立大學新學院(The New School)面臨財政危機，計畫大量裁員並撤並專業和學院。(取自新學院官網)

紐約這所大學傳將大裁員 華生：留校讀博無望 被迫另尋去處

2025-12-10 19:21
根據國家氣象服務局預報，本周日(12月14日)下午至晚間，紐約市絕大部分區域降雪量達到1吋的概率超過70%。(NWS提供)

北極氣旋來襲 紐約周末今冬首場明顯降雪

2025-12-12 07:08
紐約也因高昂的生活成本而被評為全球居住壓力最大的城市。(記者曹馨元╱攝影)

紐約居住壓力全球第一 生活成本最沉重

2025-12-08 11:06
紐約候任市長曼達尼(左)發出影片教授非法移民如何對付移民局探員執法行動，公開挑釁聯邦的移民執法政策。圖為川普總統11月在白宮接見曼達尼。(美聯社)

紐約候任市長曼達尼發布影片 指導非法移民對抗ICE

2025-12-08 07:44
紐約州由華裔經營的美甲店約2000多家，占據「半壁江山」。與此同時，美甲材料與技術的快速革新，縮短了技師們的學習曲線。圖為彩繪雕花美甲。(邵Kiki提供)

指尖上的版圖…紐約美甲業 韓裔退場華人擴張 內卷加劇

2025-12-11 09:27

超人氣

更多 >
台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃

台灣老牌鳳梨酥進駐好市多 韓國天團也愛吃
雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟

雪梨海灘槍擊案擴至16死 槍手父子身分曝光 車輛疑掛IS旗幟
中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準
美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤

美工業落後恐影響軍力 紐時：中國非無敵 美要靠1關鍵翻盤
不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽

不只是好山好水 調查點名「這個州」居民最長壽