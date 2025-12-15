紐約生存手冊：房東不給暖氣 記錄後報311最有效

紐約進入嚴寒冬，租客應了解獲得供暖的權益，避免在冬季挨凍。圖為室內冷暖氣機。(記者戴慈慧／攝影)

紐約州 近期重罰一家租屋管理公司，原因是數十名住戶在供暖季節遲遲沒有暖氣，只能在寒冬中硬撐。這起案件再度提醒，紐約的冬季供暖並非「房東想開就開」，而是有明確法規與標準可依。

供暖期怎麼算？兩項標準最重要

紐約市 府提醒，每年10月1日至翌年5月31日為法定供暖期。期間的供暖義務十分明確，只要符合氣溫條件，房東就須開暖氣。

白天從上午6時到晚上10時，只要室外溫度低於華氏55度，室內溫度就必須至少維持在華氏68度；夜間從晚上10時到隔天早上6時，室內溫度不得低於華氏62度，無論外面多冷都一樣。住戶可以自行準備溫度計，以便記錄家中溫度作為後續檢查證據。

若住戶覺得家裡明顯偏冷，第一步通常是聯絡房東或大樓管理處；但若對方沒有改善，居民便可以直接向311報案，由市住房保護與發展局(HPD)派員到場測量。供暖屬「必要服務」，房東不能以維修延誤、能源成本上升或與租客 糾紛為理由延遲開暖氣。一旦被認定違規，房東不僅可能被裁罰，更可能被要求補繳修復費用。

依紐約市「住房維護法」(Housing Maintenance Code)，不按規定提供暖氣或熱水，被列為最高級別的「立即危險」(Class C)違規，HPD可向法院申請按日累計罰款。 以目前標準來看，每一件供暖或熱水違規，初次被裁罰時，法院可判處每日約350至1250元罰金；若同一棟樓在兩年內再犯，後續違規的每日罰款可拉高到500至1500元。

這些罰金從違規通知張貼當天起算，一直到房東真正修好、並經市府確認為止，所以一旦拖延數周甚至整個供暖季，最後累計金額可以是「以萬計」的天價帳單。

不過並非所有缺暖問題都是房東故意忽略。紐約許多老舊建築的蒸氣暖氣系統較易出現排氣不良、管線堵塞或樓層溫度不均等問題，有時甚至是住戶自行調整閥門造成暖氣失衡。然而，無論原因為何，維修與維護仍屬房東責任，不能因此免除義務。

隨著紐約進入嚴寒，居民應了解獲得供暖的權益，若長期感到室內過冷，不應忍耐，也不必擔心造成麻煩。只要記錄溫度並向311通報，由市府檢查後即可要求房東改善，確保家庭在冬季不必再受凍。