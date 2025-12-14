林肯中心電影評論 賈樟柯上榜

我的頻道

記者劉梓祁╱紐約報導
林肯中心電影協會旗下刊物「電影評論」近期公布年度影評人年終票選結果，中國導演賈樟柯執導的「風流一代」也被選入其中。(FLC提供)
林肯中心電影協會(FLC)旗下刊物「電影評論」(Film Comment)近期公布年度影評人年終票選結果，多個國際知名導演作品入選，包含中國導演賈樟柯執導的「風流一代」(Caught by the Tides)。

根據榜單，「風流一代」名列「2025年美國上映最佳20部電影」第五位，成為榜單中唯一的華語電影。據介紹，此次票選由來自全球的125位撰稿人與電影界人士參與，涵蓋影評人、學者、電影節策展人與導演等。

結果在當晚的特別活動揭曉後，賈樟柯亦透過影片向現場觀眾致意。「電影評論」編輯Clinton Krute表示，今年入選的頂尖作品多半直接或間接探討個體如何被歷史與龐大的社會、政治力量所牽引，從家庭結構的破碎、時代洪流中的個人命運，到對傳統與身體極限的凝視，呈現出一個動盪不安的世界圖景。

賈樟柯在去年10月受本報專訪時，表示該片是一次非傳統劇情構建手法的嘗試，在找到推動劇情的元素外，記錄人和城市過去20餘年的命運。電影分為三部分，結合了他在「任逍遙」和「三峽好人」中的素材，其都由趙濤和李竹斌飾演戀人，也新拍了兩人如今的面貌。

故事始於山西大同，趙濤所飾巧巧踏上尋找李竹斌所飾斌哥的旅程。影片中，有大量城市景觀的真實紀錄。賈樟柯說，素材由自己剛有數碼攝影機時開始積累，從大同開始無目的地拍攝。

他說，從1998年拍攝「小武」起，自己便未停止忙碌，所身處社會也發生巨變，如同「人們都在一個潮流裡，主動或被動的往前走」，但新冠疫情如同休止符，令自己感到一個時代正在逝去。

當時中國執行「動態清零」，一度引起反對。賈樟柯表示，長達三年的靜止，之中痛苦便是信號，提醒人們準備進入陌生的新時代，即智能社會。他發現，中國的科技運用最為激進，無人駕駛、自動送餐等服務隨處可見，但沒人思考「新型態會怎麼塑造我們的情感和社會。」

賈樟柯感嘆，回看時就像「坐上時光列車」，熟悉又陌生。當中有計畫經濟時代的舞廳，還有千禧年後人們共同唱跳的場景。他說，「那時中國變得充滿能量，我被20多年前的活力所震驚和感染。」片中還提到加入世貿、申奧成功，也有美中關係、疫情管控的描述。

賈樟柯還說，新的社會型態下，傳統電影方法將很難奏效，因此自己正重塑電影觀念，迎接「新的賈樟柯」。

疫情

