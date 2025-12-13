我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球唯一藍色麥當勞在亞利桑納州 離台積電廠不遠

大都會流失2球星同日開記者會 紐約郵報：沒人說後悔

法拉盛2基金會 共同追悼梁德銓

記者高雲兒／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國際警察與退伍軍人基金會(IPVF)與繁榮社區基金會(PCF)日前在皇后區法拉盛喜來登大酒店舉辦梁麥可追悼會。(記者高雲兒／攝影)
國際警察與退伍軍人基金會(IPVF)與繁榮社區基金會(PCF)日前在皇后區法拉盛喜來登大酒店舉辦梁麥可追悼會。(記者高雲兒／攝影)

國際警察與退伍軍人基金會(IPVF)與繁榮社區基金會(PCF)日前在皇后區法拉盛喜來登大酒店舉辦追悼會，悼念兩會創辦人梁德銓(Michael Leung)爵士。現場氣氛莊嚴，多位民選官員、社區領袖及慈善團體代表出席，向這位長期投身公益的社區人物表達敬意。

梁德銓爵士生於1944年，在北美及亞洲長期參與慈善與公共服務，推動的項目涵蓋教育、醫療協助、弱勢扶助與社區安全等領域。他創立的獎助計畫多年來支援眾多弱勢學生，協助其完成學業，被視為他最具代表性的公益工作之一。因其長期貢獻，他曾獲美國總統服務獎及多項政府表彰。

追悼會由IPVF與PCF主席陳衛主持。名譽主席謝峰、李林、Gary Kong、Sue Ann Jung、秘書長陳偉、副秘書長王文等多位基金會主要成員及志工均到場致意。與會嘉賓包括紐約州眾議員鄭永佳、前紐約市長候選人史里華(Curtis Sliwa)、新澤西州紐瓦克市副市長代表、紐約市警長米蘭達(Anthony Miranda)、新澤西州與本地多位公共事務人士，以及僑界組織代表等。多位嘉賓致詞時肯定梁德銓爵士多年來對跨族裔社區合作、公共安全及弱勢服務的推動作用。

主席陳衛表示，梁德銓爵士在公益領域行事務實、低調，重視制度化運作與長期陪伴，這也是相關公益項目得以延續的重要原因。IPVF與PCF將持續依循他建立的方向推動各項計畫，並強調他對社區的影響「不會因離世而停止」。

追悼儀式結束後，與會者以默哀與鮮花致意，並對梁德銓爵士的家屬表達哀悼。基金會方面表示，未來將持續推動公益項目，延續其精神。

梁德銓追悼會現場氣氛莊嚴肅穆，多位民意代表、社區領袖及慈善團體代表出席，向這位長...
梁德銓追悼會現場氣氛莊嚴肅穆，多位民意代表、社區領袖及慈善團體代表出席，向這位長期投身公益的社區人物表達敬意。(記者高雲兒／攝影)

新澤西州 紐約市 法拉盛

上一則

「按摩一番」名廠按摩椅總匯 聖誕新年大優惠多款按摩椅超特價

下一則

法拉盛商改區募玩具送暖 送逾千件
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

不只健保資訊 還有公共福利、住房信息…周六健保論壇送年曆手冊 報名先得

不只健保資訊 還有公共福利、住房信息…周六健保論壇送年曆手冊 報名先得
老租客賴租1年 法拉盛房東勝訴 法警強制執行搬離

老租客賴租1年 法拉盛房東勝訴 法警強制執行搬離
沈永欣醫生加盟法拉盛「紐約綜合疼痛管理中心」

沈永欣醫生加盟法拉盛「紐約綜合疼痛管理中心」
紐約法拉盛華裔老租客賴租一年 被法警強制搬出

紐約法拉盛華裔老租客賴租一年 被法警強制搬出

熱門新聞

紐約私立大學新學院(The New School)面臨財政危機，計畫大量裁員並撤並專業和學院。(取自新學院官網)

紐約這所大學傳將大裁員 華生：留校讀博無望 被迫另尋去處

2025-12-10 19:21
王志說，自2023年11月購入皇后區法拉盛一棟老屋以來，原本只希望翻修自住，沒想到卻陷入了與地下室房客張麗(化名)的持久拉鋸戰。圖為王志的房屋。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛華裔老租客賴租一年 被法警強制搬出

2025-12-11 14:53
長期以來，紐約州各地方政府可透過「長者房產稅減免」等計畫，對符合條件的65歲以上屋主提供房產稅減免。(記者范航瑜╱攝影)

霍楚簽署紐約州新法 長者房產稅減免上限提高至65%

2025-12-07 07:31
紐約市長當選人曼達尼主張凍結全市逾百萬戶租金穩定公寓的租金，引發房東大舉拋售物業。(記者范航瑜／攝影)

曼達尼凍租政策將上路 連穩租房東都用「跳水價」掛售

2025-12-05 19:14
紐約也因高昂的生活成本而被評為全球居住壓力最大的城市。(記者曹馨元╱攝影)

紐約居住壓力全球第一 生活成本最沉重

2025-12-08 11:06
根據國家氣象服務局預報，本周日(12月14日)下午至晚間，紐約市絕大部分區域降雪量達到1吋的概率超過70%。(NWS提供)

北極氣旋來襲 紐約周末今冬首場明顯降雪

2025-12-12 07:08

超人氣

更多 >
喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」
出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字
5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好
好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲
前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控