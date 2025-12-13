法拉盛2基金會 共同追悼梁德銓

國際警察與退伍軍人基金會(IPVF)與繁榮社區基金會(PCF)日前在皇后區法拉盛喜來登大酒店舉辦梁麥可追悼會。(記者高雲兒／攝影)

國際警察與退伍軍人基金會(IPVF)與繁榮社區基金會(PCF)日前在皇后區法拉盛 喜來登大酒店舉辦追悼會，悼念兩會創辦人梁德銓(Michael Leung)爵士。現場氣氛莊嚴，多位民選官員、社區領袖及慈善團體代表出席，向這位長期投身公益的社區人物表達敬意。

梁德銓爵士生於1944年，在北美及亞洲長期參與慈善與公共服務，推動的項目涵蓋教育、醫療協助、弱勢扶助與社區安全等領域。他創立的獎助計畫多年來支援眾多弱勢學生，協助其完成學業，被視為他最具代表性的公益工作之一。因其長期貢獻，他曾獲美國總統服務獎及多項政府表彰。

追悼會由IPVF與PCF主席陳衛主持。名譽主席謝峰、李林、Gary Kong、Sue Ann Jung、秘書長陳偉、副秘書長王文等多位基金會主要成員及志工均到場致意。與會嘉賓包括紐約州眾議員鄭永佳、前紐約市 長候選人史里華(Curtis Sliwa)、新澤西州 紐瓦克市副市長代表、紐約市警長米蘭達(Anthony Miranda)、新澤西州與本地多位公共事務人士，以及僑界組織代表等。多位嘉賓致詞時肯定梁德銓爵士多年來對跨族裔社區合作、公共安全及弱勢服務的推動作用。

主席陳衛表示，梁德銓爵士在公益領域行事務實、低調，重視制度化運作與長期陪伴，這也是相關公益項目得以延續的重要原因。IPVF與PCF將持續依循他建立的方向推動各項計畫，並強調他對社區的影響「不會因離世而停止」。