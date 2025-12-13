「在美華人如塑膠包裝」456畫廊實驗性展覽反抗藝術體制

藝術家張繼馳以極為叛逆、大膽及具實驗性的作品，傳遞反抗現有藝術體制的表達。(記者曹馨元／攝影)

位於曼哈頓華埠 的美華藝術協會旗下456畫廊12日起舉辦展覽「if」；現居英國倫敦的華人 藝術家張繼馳以極為叛逆、大膽及具實驗性的作品，傳遞反抗現有藝術體制的表達。

本次展覽中的物品均為張繼馳在倫敦各地收集的後工業材料，如用過的塑膠包裝、塑膠外殼和透明的工業覆蓋物。他說，自己對於這些材料的熟悉與情感來自成長環境。

張繼馳在中國深圳長大，童年時的深圳正處於發展最為迅速的年代，建築工地隨處可見；這些充斥著大量鋼筋、混凝土及塑料的工地，也成了張繼馳兒時的探索樂園。

後來就讀於倫敦藝術大學中央聖馬丁藝術與設計學院的張繼馳說，從藝術院校、畫廊到藝術展觀眾，他所熟悉的藝術體制擁有挑選觀眾的權威；他則希望能透過呈現後工業材料，來對這種體制進行叛逆的諷刺，「我自己本身就是被體制化的人，這次展覽是我尋求出口，或者說與體制和解的方式」。

張繼馳表示，本次展覽的標題「if」，永遠只能附著在一個句子中存在，正如這些塑膠包裝一般，並非主角。「這也是為什麼我想在華人社區的畫廊中辦展，因為在美華人就像塑膠包裝一樣，不是社會主流」，張繼馳說，與此同時，這些塑膠包裝大多由中國的工廠製造，「在那裡，華人就像塑膠包裝一樣是主角，這都來自視角和語境的不同」。

本次展覽將持續至12月26日(周五)，456畫廊開放時間為周一至周五下午1時至5時，地址：曼哈頓百老匯大道456號3樓，聯繫方式：[email protected]。