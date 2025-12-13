我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球唯一藍色麥當勞在亞利桑納州 離台積電廠不遠

大都會流失2球星同日開記者會 紐約郵報：沒人說後悔

「在美華人如塑膠包裝」456畫廊實驗性展覽反抗藝術體制

記者曹馨元／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
藝術家張繼馳以極為叛逆、大膽及具實驗性的作品，傳遞反抗現有藝術體制的表達。(記者曹馨元／攝影)
藝術家張繼馳以極為叛逆、大膽及具實驗性的作品，傳遞反抗現有藝術體制的表達。(記者曹馨元／攝影)

位於曼哈頓華埠的美華藝術協會旗下456畫廊12日起舉辦展覽「if」；現居英國倫敦的華人藝術家張繼馳以極為叛逆、大膽及具實驗性的作品，傳遞反抗現有藝術體制的表達。

本次展覽中的物品均為張繼馳在倫敦各地收集的後工業材料，如用過的塑膠包裝、塑膠外殼和透明的工業覆蓋物。他說，自己對於這些材料的熟悉與情感來自成長環境。

張繼馳在中國深圳長大，童年時的深圳正處於發展最為迅速的年代，建築工地隨處可見；這些充斥著大量鋼筋、混凝土及塑料的工地，也成了張繼馳兒時的探索樂園。

後來就讀於倫敦藝術大學中央聖馬丁藝術與設計學院的張繼馳說，從藝術院校、畫廊到藝術展觀眾，他所熟悉的藝術體制擁有挑選觀眾的權威；他則希望能透過呈現後工業材料，來對這種體制進行叛逆的諷刺，「我自己本身就是被體制化的人，這次展覽是我尋求出口，或者說與體制和解的方式」。

張繼馳表示，本次展覽的標題「if」，永遠只能附著在一個句子中存在，正如這些塑膠包裝一般，並非主角。「這也是為什麼我想在華人社區的畫廊中辦展，因為在美華人就像塑膠包裝一樣，不是社會主流」，張繼馳說，與此同時，這些塑膠包裝大多由中國的工廠製造，「在那裡，華人就像塑膠包裝一樣是主角，這都來自視角和語境的不同」。

本次展覽將持續至12月26日(周五)，456畫廊開放時間為周一至周五下午1時至5時，地址：曼哈頓百老匯大道456號3樓，聯繫方式：[email protected]

華人 曼哈頓 華埠

上一則

「按摩一番」名廠按摩椅總匯 聖誕新年大優惠多款按摩椅超特價

下一則

法拉盛商改區募玩具送暖 送逾千件
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

APEC深圳峰會明年11/18登場 主題定調建設亞太共同體

APEC深圳峰會明年11/18登場 主題定調建設亞太共同體
華裔企業家余宋雅捐90萬 MoMA PS1明年起免費開放3年

華裔企業家余宋雅捐90萬 MoMA PS1明年起免費開放3年
李奧納多狄卡皮歐談AI：缺乏人性 無法被視為真藝術

李奧納多狄卡皮歐談AI：缺乏人性 無法被視為真藝術
談藝／大都會博物館 明春將展「服裝與身體」

談藝／大都會博物館 明春將展「服裝與身體」

熱門新聞

紐約私立大學新學院(The New School)面臨財政危機，計畫大量裁員並撤並專業和學院。(取自新學院官網)

紐約這所大學傳將大裁員 華生：留校讀博無望 被迫另尋去處

2025-12-10 19:21
王志說，自2023年11月購入皇后區法拉盛一棟老屋以來，原本只希望翻修自住，沒想到卻陷入了與地下室房客張麗(化名)的持久拉鋸戰。圖為王志的房屋。(記者高雲兒／攝影)

紐約法拉盛華裔老租客賴租一年 被法警強制搬出

2025-12-11 14:53
長期以來，紐約州各地方政府可透過「長者房產稅減免」等計畫，對符合條件的65歲以上屋主提供房產稅減免。(記者范航瑜╱攝影)

霍楚簽署紐約州新法 長者房產稅減免上限提高至65%

2025-12-07 07:31
紐約市長當選人曼達尼主張凍結全市逾百萬戶租金穩定公寓的租金，引發房東大舉拋售物業。(記者范航瑜／攝影)

曼達尼凍租政策將上路 連穩租房東都用「跳水價」掛售

2025-12-05 19:14
紐約也因高昂的生活成本而被評為全球居住壓力最大的城市。(記者曹馨元╱攝影)

紐約居住壓力全球第一 生活成本最沉重

2025-12-08 11:06
根據國家氣象服務局預報，本周日(12月14日)下午至晚間，紐約市絕大部分區域降雪量達到1吋的概率超過70%。(NWS提供)

北極氣旋來襲 紐約周末今冬首場明顯降雪

2025-12-12 07:08

超人氣

更多 >
喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」
出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字
5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好

5類人不建議郵輪旅行 專家：直接搭飛機就好
好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲
前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控

前中國官員逃美 北京疑用美國技術加強海外監控